Milei vuelve al interior en medio de tensiones con gobernadores

En un contexto atravesado por tensiones con gobernadores, el Gobierno nacional busca retomar las visitas de Javier Milei a las provincias y reactivar su presencia en el territorio. La estrategia incluye un posible desembarco en el conurbano bonaerense, considerado un distrito clave por su peso electoral y por la proyección política hacia 2027.

Desde el Ejecutivo sostienen que la intención es que el Presidente vuelva a contar con una agenda activa en el interior del país. Sin embargo, reconocen que todavía no está definido el próximo destino provincial, ya que la decisión se encuentra bajo análisis de la mesa chica de La Libertad Avanza.

Este intento de relanzamiento territorial se produce en un escenario marcado por la resistencia de algunos gobernadores frente a la propuesta oficial de eliminar las PASO, un punto central dentro del paquete de reforma electoral impulsado por la Casa Rosada.

Dos visitas proyectadas en la provincia de Buenos Aires

Fuentes oficiales confirmaron que Milei tiene dos visitas pendientes a la provincia de Buenos Aires, en lo que representa un eje prioritario dentro de la estrategia política del oficialismo. Las actividades previstas incluyen:

Un evento confirmado en octubre , en el marco del congreso provincial del partido.

, en el marco del congreso provincial del partido. Una segunda visita en carpeta, con foco en el conurbano bonaerense en los próximos meses, aún sin fecha definida por cuestiones de agenda.

Dentro del oficialismo destacan que el distrito bonaerense será central en el armado político, no solo por su relevancia electoral inmediata, sino también por la decisión de disputar la gobernación en 2027.

La reforma electoral como telón de fondo

El despliegue territorial se da en paralelo a la negociación política por el proyecto que busca modificar el régimen electoral antes de 2027. La iniciativa, enviada por Nación al Senado el 22 de abril, incluye una serie de cambios estructurales que generan debate.

Entre los principales puntos del proyecto se destacan:

Eliminación de las PASO .

. Endurecimiento de los requisitos para crear y mantener partidos políticos.

para crear y mantener partidos políticos. Incorporación de Ficha Limpia al régimen electoral nacional.

al régimen electoral nacional. Modificación del esquema de Boleta Única de Papel .

. Cambios en las reglas de financiamiento de campaña.

En Balcarce 50 reconocen que el aspecto más sensible es la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En ese marco, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien había acompañado proyectos clave del oficialismo, se desmarcó de la iniciativa y defendió las PASO como una herramienta de ordenamiento interno.

La negociación política en marcha

El encargado de avanzar en las conversaciones con mandatarios provinciales y bloques aliados es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien asumió el rol de articular consensos en torno al proyecto.

La tarea no resulta sencilla, ya que la reforma electoral impacta directamente en las dinámicas políticas de cada distrito, lo que explica las resistencias que comenzaron a surgir incluso entre sectores que previamente habían respaldado al Gobierno.

En este contexto, la reactivación de las visitas presidenciales aparece también como una herramienta para recomponer vínculos políticos y fortalecer la presencia territorial del oficialismo.

El trasfondo electoral y la proyección hacia 2027

Detrás de la agenda de recorridas, el oficialismo ya proyecta la disputa electoral de 2027. En La Libertad Avanza observan la necesidad de consolidar su estructura en las provincias, especialmente en aquellas donde el desempeño electoral representa un desafío.

Un antecedente reciente de esta estrategia fue el acto realizado el sábado 25 de abril en Suipacha, donde Karina Milei encabezó una actividad con un mensaje claro: "ganar la provincia de Buenos Aires". En ese evento estuvo acompañada por Diego Santilli y Sebastián Pareja, en una muestra del trabajo orientado a fortalecer el armado bonaerense.

Un plan que busca retomar impulso

El objetivo de retomar las visitas al interior tiene antecedentes en la planificación inicial del Gobierno. Milei había proyectado realizar una visita mensual a distintas provincias, incluso con la posibilidad de llevar a cabo reuniones de gabinete fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese esquema, los primeros destinos contemplados incluían:

Córdoba .

. Santa Fe .

. Mendoza .

. Entre Ríos .

. Chaco.

Estos distritos habían sido priorizados por el nivel de apoyo electoral obtenido, que oscilaba entre el 40% y el 50% de los votos. Posteriormente, el denominado "Tour de la Gratitud" sumó como posibles destinos a Santa Fe, La Rioja, Entre Ríos, Mendoza y Jujuy.

Recorridas realizadas y provincias pendientes

Durante 2026, el Presidente ya encabezó actividades públicas en distintos puntos del país, lo que marca un antecedente de este esquema de presencia territorial. Entre las visitas concretadas se encuentran:

San Lorenzo (Santa Fe) , el 7 de febrero.

, el 7 de febrero. Bolsa de Comercio de Córdoba , el 16 de marzo.

, el 16 de marzo. Foro Económico del NOA (Tucumán) , el 19 de marzo.

, el 19 de marzo. Mar del Plata (Buenos Aires), el 27 de enero.

Sin embargo, aún quedan varios distritos pendientes dentro de la agenda oficial. Entre ellos figuran Mendoza, Entre Ríos y Chaco, que habían sido mencionados como prioritarios tras las elecciones legislativas, además de La Rioja, Formosa y otros territorios donde el oficialismo enfrenta mayores dificultades electorales.

Asimismo, el Presidente no realizó visitas oficiales hasta el momento a Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Luis, La Pampa, Misiones, Chubut y Río Negro.

La reactivación del despliegue territorial de Milei se configura como una pieza clave dentro de la estrategia política del Gobierno, en un momento donde confluyen la discusión por la reforma electoral, las tensiones con los gobernadores y la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.