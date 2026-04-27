El Banco Central aplicó una dura multa a una financiera vinculada con "Chiqui" Tapia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanzó con una de las medidas más severas de los últimos tiempos al sancionar a la casa de cambio ARS Cambios SAS, perteneciente al financista Ariel Vallejo, quien aparentemente tendría vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La resolución establece una multa de $18.098.701.115 y, en un paso aún más contundente, la revocación de la autorización para operar. La decisión se tomó tras comprobarse graves irregularidades en su actividad cambiaria, en el marco de una investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento de la entidad.

Operaciones sin respaldo y movimientos millonarios

El eje central del expediente radica en la imposibilidad de justificar el origen de los fondos utilizados en operaciones de compraventa de moneda extranjera por más de 25 millones de dólares.

Según concluyó el BCRA:

"La totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un 'pase de manos' de pesos y dólares sin justificación económica aparente".

Este diagnóstico expone una operatoria que, lejos de responder a transacciones legítimas, habría funcionado como un mecanismo circular sin sustento económico claro.

La brecha cambiaria como factor clave

El informe oficial también pone el foco en el contexto en el que se realizaron las operaciones. Al momento de las transacciones, existía una brecha promedio del 102%, un dato determinante para comprender la rentabilidad del esquema investigado.

En ese escenario, el Banco Central estimó que:

El rédito total obtenido por los participantes habría alcanzado los USD 25.878.624.

Este cálculo refuerza la hipótesis de que las maniobras no solo carecían de justificación, sino que además se apoyaban en la distorsión del mercado cambiario para generar ganancias extraordinarias.

Sanciones a los responsables directos

La resolución no se limita a la firma, sino que también alcanza a quienes figuran como responsables. En este caso, se trata de familiares directos del titular:

Graciela Beatriz Vallejo (administradora titular y única accionista): Multa de $7.228.280.446 Inhabilitación por seis años para desempeñarse en entidades financieras

(administradora titular y única accionista): Ariel Vallejo (hijo) , también administrador: Multa de $5.429.610.334,50 Inhabilitación por cinco años

, también administrador:

Ambos sancionados podrán apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dentro de un plazo de 30 días hábiles desde la notificación.

Un entramado de operaciones entre agencias

Otro dato clave de la investigación revela la naturaleza de las operaciones realizadas por ARS Cambios SAS. Según la inspección:

El 99,1% de las operaciones se concretaron con otras agencias de cambio, entre ellas: Cambio Posadas SA Fenus SAS Lagriet SRL Dibehi SAS Gestiones San Miguel SA Areco Cambios SA Dos Arroyos SA Cambio Bacarat SA

se concretaron con otras agencias de cambio, entre ellas:

Este patrón refuerza la hipótesis de un circuito cerrado de transacciones, alejado del público general y más cercano a un esquema de intermediación entre entidades.

Sospechas sobre el destino de los fondos

El Banco Central fue más allá en su análisis y advirtió sobre el posible objetivo final de estas operaciones. Según la resolución:

"Las características de la operatoria descrita ponen en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas y alertan sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo".

En este esquema, la entidad sancionada habría actuado como un vehículo funcional para canalizar divisas hacia circuitos informales.

Incumplimientos normativos y agravantes

La sanción también incorporó como agravante el incumplimiento del límite mensual de ventas de moneda extranjera a otras entidades.

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, ARS Cambios SAS habría:

Excedido el tope autorizado

Superado el límite en más de un millón de dólares

Este comportamiento consolidó el cuadro de irregularidades y reforzó la decisión del organismo.

Impacto en el sistema cambiario

El Banco Central justificó la dureza de la medida señalando que estas prácticas:

Afectan la transparencia y confiabilidad del sistema cambiario

Distorsionan la competencia leal entre operadores

Comprometen los objetivos de política monetaria

Además, subrayó que la conducta sancionada implicó un "abuso de la autorización oportunamente conferida" y que la inhabilitación tiene un claro "efecto ejemplificador y preventivo".

Un caso testigo

La resolución contra ARS Cambios SAS no solo marca un precedente por el monto de la multa, sino también por la profundidad del análisis y la contundencia de las conclusiones. En un contexto de alta sensibilidad cambiaria, el caso se posiciona como un ejemplo del tipo de operatorias que el regulador busca erradicar, dejando en evidencia los riesgos de desvíos en un sistema atravesado por fuertes tensiones estructurales.