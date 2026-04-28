Milei defendió su programa económico: "Lo peor ya pasó a pesar del ataque de la política"

En el marco de la 9ª edición de la tradicional Cena Anual de la Fundación Libertad, el presidente Javier Milei fue uno de los principales oradores de la noche. En su intervención, comenzó agradeciendo la invitación, el premio recibido y el "privilegio" de haber sido acompañado en el escenario por el maestro Benegas Lynch, a quien mencionó expresamente.

Desde el inicio, el mandatario introdujo un tono de fuerte contenido político internacional al expresar su "más enérgico repudio por este nuevo intento de asesinato al presidente Donald Trump", en referencia al atentado contra el expresidente de Estados Unidos.

Violencia política y disputa ideológica global

Milei advirtió sobre lo que describió como un "nuevo auge de la violencia política", al que atribuyó una raíz ideológica específica:

Señaló a "la izquierda de todo el mundo libre" como promotora de estas dinámicas.

como promotora de estas dinámicas. Afirmó que existen actores que no aceptan "perder la batalla de las ideas y en las urnas".

Sostuvo que recurren a la violencia para imponer "ideales fallidos".

Consideró que esas personas "no son compatibles con la democracia" y deben ser castigadas "con todo el peso de la ley".

En otro tramo de su discurso, amplió su mirada histórica sobre el pensamiento liberal tras la caída del Muro de Berlín. Reconoció un "gran error" del liberalismo al creer que la evidencia era suficiente tras ese acontecimiento histórico, y afirmó que el marxismo reconfiguró la lucha de clases, trasladándola a otros debates sociales.

Ajuste fiscal, impuestos y visión económica

El Presidente también defendió con énfasis su política económica, centrada en el ajuste fiscal. En su exposición sostuvo que:

"Tomar deuda es inmoral" , al considerar que traslada la carga a futuras generaciones.

, al considerar que traslada la carga a futuras generaciones. Subir impuestos constituye "un robo" y un "ataque a la propiedad".

Su administración realizó el ajuste y eliminó más de 24 impuestos.

En ese marco, Milei afirmó que su gobierno logró sostener el equilibrio fiscal pese a los ataques políticos, y sostuvo que:

La economía crece según el EMAE , incluso con el ajuste más importante de la historia.

, incluso con el ajuste más importante de la historia. "Lo peor ya pasó", pese a lo que definió como ataques de la política al programa económico.

Su espacio ganó con el 41% de los votos.

Críticas al kirchnerismo y revisión histórica

Uno de los tramos más duros del discurso estuvo dirigido al kirchnerismo. Milei afirmó:

" La presidiaria dio jubilaciones sin aportes ", en referencia a Cristina Kirchner.

", en referencia a Cristina Kirchner. El kirchnerismo "metió muchas cosas debajo de la alfombra", lo que habría derivado en devaluaciones.

El gobierno actual deberá honrar deudas de administraciones anteriores.

También lanzó una serie de críticas sobre la gestión económica previa:

"No saben sumar dos más dos ni con un ábaco".

El "soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires" como exponente crítico.

Néstor Kirchner dejó más inflación de la que recibió.

dejó más inflación de la que recibió. Cristina Kirchner repitió el mismo patrón.

repitió el mismo patrón. Alberto Fernández dejó "muchísima más inflación".

Inflación, sabotaje político y leyes en el Congreso

El Presidente sostuvo que la inflación venía cayendo hasta la elección de la Ciudad de Buenos Aires del 18 de mayo de 2025, momento en el que, según su visión, se produjo un cambio:

La inflación comenzó a subir por intervención de la política.

Denunció un "sabotaje" articulado entre "empresaurios, políticos y medios".

articulado entre "empresaurios, políticos y medios". Mencionó la existencia de 11 leyes en el Congreso destinadas a afectar el equilibrio fiscal.

Pese a ello, aseguró que el programa económico resistió por su solidez.

Reforma del Estado, desregulación y actores empresariales

Milei destacó la intervención de su equipo económico y reformas estructurales:

Bajo la conducción de Federico Sturzenegger , "el Coloso", se eliminaron más de 15 mil regulaciones .

, "el Coloso", se eliminaron más de . Mencionó a Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca en el marco de su crítica al sistema económico.

y en el marco de su crítica al sistema económico. Defendió la desregulación con una pregunta central: por qué beneficiar a "3 corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos".

Cuestionó costos de productos como neumáticos o tubos de acero.

Cierre: inflación, crecimiento y horizonte político

En el tramo final de su exposición, el Presidente reiteró su confianza en la trayectoria económica del país:

La demanda de dinero está creciendo y recomponiéndose.

"Tarde o temprano vamos a derrotar la inflación".

El objetivo es que Argentina sea "el país más libre del mundo".

Reivindicó su gestión como "el mejor gobierno de la historia".

Afirmó que no se modificó su salario desde que asumió y que es el Presidente que menos gana en América.

Sostuvo que "el ajuste lo pagó la casta".

Finalmente, reafirmó la validez de las ideas liberales, citando a Benegas Lynch hijo, al señalar que "no hay nada más práctico que tener una buena teoría", y concluyó que las ideas de la libertad "funcionan" y seguirán avanzando.