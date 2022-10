Morales desafió a Macri: "Le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cruzó en las últimas horas a Mauricio Macri diciendo que "le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato", en clara referencia a la participación de las elecciones primarias, donde se disputarán las candidaturas presidenciales de cara al 2023.

"A mí me gustaría que Macri sea candidato, así le gano bien. Me gustaría, porque le voy a ganar, le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato”, fue su frase exacta.

A su vez, siguiendo en esta misma línea, remarcó: "Yo no lo voy a jubilar a Macri. Él tiene todo el derecho de ser candidato, de pensar y pretender su segundo tiempo, pero no creo que sea conveniente para el país". "Me parece que Macri debe tener un rol más de aconsejar, por las experiencias que ha tenido a la hora de gobernar. Ya pasó el tiempo y tiene que dejarle espacio a otros referentes, del PRO, de la UCR y de otros partidos, donde resolveremos nuestras internas en las PASO”, sintetizó.

En una entrevista que brindó Morales, también habló de las disputas internas del Frente de Todos y afirmó: "El Frente de Todos en el Gobierno es una anarquía”. Luego reconoció que Cristina Kirchner al “mantener silencio en relación a las medidas que se toman en economía, contribuye”.

Entre otras tantas cuestiones, también habló de Facundo Manes, y se manifestó al decir: "Todavía no hablé con Facundo Manes. Cuando baje un poco la espuma lo voy a hacer. Tal vez está molesto por la expresión del Comité Nacional y lo entiendo, pero me parece que hay excesos que los teníamos que ordenar. Podría ser un buen candidato a gobernador de la UCR, ya que la peleó ahí estaría bueno, pero no lo quiero bajar de candidato a presidente, ya está lanzado”.