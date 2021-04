Moreno calificó de "desafortunadas" las declaraciones del intendente de Andalgalá

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, le respondió al intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, luego de que este acusara al Gobierno de no comunicar la cantidad real de casos de coronavirus

Moreno calificó como "desafortunadas" las declaraciones del jefe comunal y consideró que "Córdoba se vio desbordado, preocupado por una situación que otros intendentes tuvieron parecidas y las afrontaron de otro modo. Fue un acto reflejo, repartió culpas. No tuvo la autocrítica".

En ese sentido consideró "fructífera" la reunión que mantuvieron ayer con el intendente donde se evaluó la delicada situación epidemiológica que transita el municipio y se coordinó acciones conjuntas, aunque reconoció que "tomó un tinte distinto por las expresiones del intendente, pero que ya es una etapa que la superamos rápidamente".

La polémica surgió porque el intendente de Juntos por el Cambio dijo que la suba de casos en Andalgalá, municipio que ingresó ayer a Etapa Roja, se debe a la cantidad de testeos que están realizando y a los "criterios de comunicación" implementados.

Moreno señaló que "llevamos un año de aprendizajes y con el avance de la segunda ola todos debemos poner en práctica lo que aprendimos del año pasado". Y agregó: "Todo lo que se haga del Estado es bueno pero la responsabilidad es más buena. Mucho de lo que vayan a suceder de aquí en adelante tienen que ver con la actitud personal".

Por último, el funcionario provincial aseguró que "hay una asistencia permanente" hacia el municipio y aseguró que "insumos no le han faltado nunca". Reconoció además que existen algunas áreas donde faltan recursos humanos y aseguró que "es una lucha constante y una preocupación permanente, no solo de este gobierno sino de gobiernos anteriores, para suplir la situación en el interior de la provincia, pero eso no tiene que ver con los contagios en Andalgalá".