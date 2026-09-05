Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia de Néstor Kirchner

Alberto Iribarne, exministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos durante el gobierno de Néstor Kirchner, murió este sábado a los 76 años.

La noticia fue confirmada por una de sus hijas, Inés, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Abogado y dirigente peronista de extensa trayectoria, Iribarne había nacido en Buenos Aires el 2 de agosto de 1950 y se graduó en la Universidad de Buenos Aires en 1974. Desde joven estuvo vinculado al Partido Justicialista y ocupó distintos cargos partidarios y en la administración pública.

Su paso por el gobierno de Néstor Kirchner

Durante la administración de Néstor Kirchner ocupó distintos cargos. Primero se desempeñó como síndico general de la Nación, entre 2003 y 2004, y posteriormente asumió como secretario de Seguridad Interior.

En julio de 2005, tras la salida de Horacio Rosatti, fue designado ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Permaneció en ese cargo hasta el final del mandato de Kirchner, en diciembre de 2007.

Embajador en Uruguay

En 2019, Alberto Fernández lo eligió como embajador argentino en Uruguay. Su designación fue formalizada en 2020 y permaneció al frente de la representación diplomática argentina en Montevideo hasta el final de ese gobierno.

Hasta el momento, no trascendieron públicamente detalles sobre las causas de su fallecimiento.