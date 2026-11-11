Murió Ximena de Tezanos Pinto, la famosa "vecina de arriba" de Cristina Kirchner

Ximena de Tezanos Pintos murió este martes, a los 59 años, después de enfrentar una enfermedad terminal. Su fallecimiento vuelve a poner en escena una historia que había adquirido repercusión pública a partir de la investigación judicial por el atentado contra Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, y por los vínculos que la mujer reconoció mantener con integrantes de Revolución Federal.

De Tezanos Pintos residía en el sexto piso del edificio situado en la esquina de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. Su departamento se encontraba exactamente encima de la vivienda de la entonces vicepresidenta, una circunstancia que contribuyó a que su figura alcanzara notoriedad durante los acontecimientos posteriores al ataque.

La investigación sobre el intento de magnicidio y las relaciones de distintas personas con el entorno de Revolución Federal colocaron su nombre en el centro de la atención pública. En particular, uno de los aspectos que despertó interés fue el reconocimiento de que había recibido en su departamento a dos integrantes de esa agrupación, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, apenas cuatro días antes del atentado.

Ese encuentro constituyó uno de los elementos que vincularon su nombre con la causa y que posteriormente fueron abordados durante el juicio por el ataque contra la entonces vicepresidenta.

Reconoció sus vínculos con Sosa y Guerra

Durante el juicio, De Tezanos Pintos reconoció que mantenía vínculos con integrantes de Revolución Federal, entre ellos Leonardo Sosa y Gastón Guerra. Sin embargo, estableció una clara diferencia entre conocer y recibir a esas personas en su vivienda y formar parte de la organización.

En ese sentido, negó haber integrado Revolución Federal, participado en los chats de la agrupación o haber escuchado a Guerra hablar de matar a Cristina Kirchner. Su declaración buscó delimitar el alcance de la relación que mantenía con los dos hombres y rechazar cualquier interpretación que la vinculara con la planificación del atentado.

Respecto de Gastón Guerra, explicó que el hombre había realizado distintos trabajos en su departamento. Entre esas tareas mencionó arreglos en los azulejos del baño, una circunstancia que, según su explicación, daba cuenta del motivo por el cual lo había recibido en su domicilio.

De esta manera, la mujer sostuvo que el contacto con Guerra respondía a una relación vinculada con trabajos realizados en su vivienda y no a una participación compartida en actividades destinadas a organizar un ataque contra la exmandataria.

También rechazó que el hecho de haberlo recibido en su departamento pudiera interpretarse como una prueba de que ambos habían organizado el atentado. En la misma línea, desmintió la existencia de un supuesto intercambio de información relacionado con Cristina Kirchner.

Sus posiciones políticas

Otro aspecto que caracterizó las declaraciones públicas de De Tezanos Pintos fue su posicionamiento político y sus manifestaciones respecto del ataque contra la entonces vicepresidenta.

La mujer se definía como antipopulista, estaba afiliada a Republicanos Unidos, el espacio político fundado por Ricardo López Murphy, y había participado como fiscal de Juntos por el Cambio en distintas elecciones. Al mismo tiempo, durante sus intervenciones públicas sembró dudas sobre la autenticidad del atentado, aunque aclaró que había enviado una nota de solidaridad a Cristina Kirchner después del episodio.

Esa combinación de posicionamientos quedó reflejada en sus declaraciones, en las que expresó sus cuestionamientos políticos hacia la exmandataria sin dejar de reconocer que había sido víctima del ataque atribuido a Fernando Sabag Montiel, acusado de intentar dispararle frente a su domicilio.

En una entrevista, también se refirió a la relación de vecindad que mantenía con Kirchner. Contó que se habían cruzado pocas veces en el edificio y que, cuando la saludaba, no recibía respuesta.

En una frase que resumía su percepción de la convivencia en el inmueble, había señalado: "Es buena vecina, pero nunca participa en las asambleas".

La exposición de De Tezanos Pintos había aumentado particularmente durante las manifestaciones realizadas frente al edificio de Recoleta, donde vivía la entonces vicepresidenta. Su ubicación en el departamento inmediatamente superior al de Kirchner y sus declaraciones sobre los encuentros que había mantenido con integrantes de Revolución Federal contribuyeron a que su nombre tuviera una presencia creciente en los medios de comunicación.

El rechazo al pedido de allanamiento de su departamento

En diciembre de 2022, De Tezanos Pintos volvió a quedar en el centro de la atención pública cuando rechazó el pedido de allanamiento de su departamento y el secuestro de su teléfono celular.

Aunque manifestó que no se opondría a una eventual orden judicial, cuestionó los fundamentos del requerimiento y sostuvo que se intentaba respaldar una hipótesis que, desde su perspectiva, carecía de sustento.

Su posición fue expresada durante una entrevista concedida a Radio Rivadavia, en la que aseguró que no tenía motivos para temer una investigación judicial y manifestó su confianza en el accionar de la Justicia.

"Yo estoy muy tranquila, confío mucho en la Justicia. Si algún juez considera que tiene que allanarme la casa porque hay algo que le llama la atención, bueno, que se haga", expresó.

De esa manera, diferenció su cuestionamiento al pedido formulado de una eventual negativa a cumplir con una disposición judicial. Sostuvo que, si un magistrado consideraba necesario revisar su vivienda, estaba dispuesta a que se llevara adelante el procedimiento correspondiente.

Sin embargo, también fue especialmente crítica con los argumentos que, según entendía, sostenían el requerimiento. En esa misma entrevista calificó el planteo como "un capricho de Cristina Kirchner de querer ajustar la realidad a su relato para poder salvarse ella y quedar como una víctima".

Sus declaraciones reflejaron el enfrentamiento político y las diferencias que mantenía con la entonces vicepresidenta, en un contexto en el que la investigación por el atentado continuaba generando repercusiones y exponiendo las relaciones de distintas personas con los integrantes de Revolución Federal.

La negativa a cualquier participación en la organización del ataque

A lo largo de sus declaraciones, uno de los puntos que De Tezanos Pintos procuró dejar en claro fue que haber recibido a Gastón Guerra en su departamento no significaba que hubiera existido una coordinación para llevar adelante el atentado contra Cristina Kirchner.

La mujer rechazó que ese encuentro pudiera ser interpretado como parte de una organización previa del ataque y desmintió que hubiera existido un intercambio de información relacionado con la exmandataria.

También negó haber escuchado conversaciones de Guerra sobre la intención de matar a la entonces vicepresidenta y descartó haber formado parte de los intercambios mantenidos en los chats de Revolución Federal. Su postura se mantuvo centrada en distinguir los vínculos personales y laborales que reconoció de cualquier supuesta intervención en la planificación del episodio ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

En ese marco, recordó que la persona que había sido víctima del ataque era Cristina Kirchner y que Fernando Sabag Montiel estaba acusado de intentar dispararle frente a su domicilio.

La muerte de Ximena de Tezanos Pintos, a los 59 años y después de atravesar una enfermedad terminal, pone fin a su historia personal, pero deja como antecedente público una figura que quedó asociada a uno de los episodios de mayor repercusión política y judicial de los últimos años.

Su nombre había quedado ligado a la investigación por el atentado debido a su condición de vecina de Cristina Kirchner, a la ubicación de su departamento en el edificio de Recoleta y, especialmente, a los vínculos que reconoció con Leonardo Sosa y Gastón Guerra, integrantes de Revolución Federal a quienes había recibido cuatro días antes del ataque.

Sin embargo, durante sus declaraciones rechazó haber integrado esa agrupación, participado en sus conversaciones o intervenido en la organización del atentado. También cuestionó el pedido de allanamiento de su vivienda y negó que sus encuentros con Guerra tuvieran relación con un plan contra la entonces vicepresidenta.