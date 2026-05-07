Nación, provincias y empresas lanzaron la Mesa Federal Minera en San Juan

El Gobierno nacional, junto a gobernadores y referentes del sector empresario, lanzó este jueves en San Juan la Mesa Federal Minera, un nuevo ámbito de articulación público-privada orientado a coordinar acciones para promover inversiones y consolidar el desarrollo de la industria minera en Argentina.

La iniciativa reunió a representantes del Estado nacional, mandatarios provinciales, empresarios vinculados al sector minero, dirigentes sindicales y referentes legislativos y judiciales, en una jornada centrada en la necesidad de fortalecer el marco institucional y económico para potenciar proyectos vinculados principalmente al cobre y al litio.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien destacó el potencial minero argentino y remarcó la necesidad de generar condiciones que permitan aprovechar los recursos existentes en distintas regiones del país.

Entre los gobernadores presentes participaron Raúl Jalil por Catamarca, Martín Llaryora por Córdoba, Carlos Sadir por Jujuy, Alfredo Cornejo por Mendoza, Marcelo Orrego por San Juan y Maximiliano Pullaro por Santa Fe.

Un espacio para coordinar inversiones y políticas mineras

La Mesa Federal Minera fue presentada como un espacio destinado a fortalecer la articulación entre el sector público y privado con el objetivo de facilitar inversiones y consolidar el crecimiento de la actividad minera en el país. Durante el encuentro, los participantes destacaron especialmente el trabajo realizado por el Gobierno nacional en la construcción de un marco jurídico e institucional orientado a favorecer el desarrollo del sector.

En ese sentido, se subrayó la relevancia de herramientas impulsadas por el oficialismo, entre ellas:

El Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) .

. La Ley de Glaciares.

Según se informó durante la jornada, el RIGI concentra actualmente proyectos mineros por un total de 42.000 millones de dólares, de los cuales ya fueron aprobados seis emprendimientos que representan inversiones superiores a 7.188 millones de dólares.

Asimismo, se estimó que, en el marco de la Ley de Glaciares, las exportaciones mineras podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares hacia 2035. Los participantes coincidieron en señalar que la minería atraviesa un momento considerado estratégico para la llegada de inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a recursos minerales presentes en distintas provincias argentinas.

Karina Milei: "Argentina nunca supo aprovechar su potencial"

Durante su intervención, Karina Milei afirmó que Argentina cuenta históricamente con un enorme potencial minero que, según expresó, no logró ser plenamente aprovechado. "Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo", sostuvo la secretaria general de la Presidencia.

Además, utilizó el caso chileno como referencia para remarcar las diferencias en materia de exportaciones mineras entre ambos países. "A modo de ejemplo: Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos", señaló.

Las declaraciones estuvieron orientadas a destacar la necesidad de consolidar un esquema que permita ampliar la actividad minera y aumentar el volumen de inversiones y exportaciones vinculadas al sector.

Seguridad jurídica y ordenamiento macroeconómico

Otro de los puntos centrales abordados durante el encuentro fue la importancia del ordenamiento macroeconómico y la seguridad jurídica como condiciones necesarias para atraer inversiones mineras.

Los integrantes de la Mesa Federal Minera coincidieron en señalar que la previsibilidad económica y las garantías institucionales son factores indispensables para el desarrollo de proyectos de gran escala en provincias con fuerte potencial minero. En esa línea, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el trabajo realizado durante los últimos años para posicionar a la minería como uno de los motores económicos del país.

"Hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país", expresó el mandatario provincial.

Además, sostuvo que "la Nación y las provincias han venido haciendo su trabajo para recuperar seguridad jurídica" y remarcó la necesidad de avanzar hacia la concreción efectiva de inversiones. "Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino", afirmó.

"La Argentina tiene que consolidarse como un país minero"

Durante el encuentro también tomó la palabra el ministro del Interior, quien sostuvo que la administración nacional impulsó las condiciones necesarias para convertir a la minería en una política de Estado.

"El Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado", afirmó el funcionario, quien además valoró el acompañamiento transversal de gobernadores y empresarios. En ese contexto, sostuvo que "la Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero".

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, consideró que el país alcanzó en los últimos años condiciones clave para impulsar el desarrollo del sector. "Esto generó un escenario ideal para la llegada de inversiones y nuevos proyectos. Ahora es tiempo de la gente y del empleo. Esos son los objetivos que siguen en este camino de desarrollo de la minería", sostuvo.

Amplia participación política, empresaria y sindical

La Mesa Federal Minera reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores, empresarios, referentes sindicales y representantes judiciales.

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; el diputado nacional por Córdoba, Gabriel Bornoroni; el diputado nacional por Santa Fe, Nicolás Fernando Mayoraz; la diputada nacional por Catamarca, Fernanda Ávila; el senador nacional por San Juan, Bruno Olivera; el senador nacional por Catamarca, Flavio Fama; y la senadora nacional por Salta, Flavia Royón.

En representación del ámbito judicial participó Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Por el sector empresario asistieron directivos y representantes de distintas compañías y entidades mineras, entre ellas CAEM, Glencore Pachón S.A., Minera del Altiplano S.A., Argentina Fortescue, CEMINCOR, GEMERA, Andes Corporación Minera S.A., Don Nicolás S.A., Mansfield Minera S.A. y Fortescue.

Finalmente, también participaron referentes sindicales como el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, y el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Gerardo Martínez, quienes se sumaron al lanzamiento de este nuevo espacio de articulación destinado a impulsar el desarrollo de la minería en Argentina.