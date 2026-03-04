Nahuel Gallo en la Casa Rosada: Milei condecorará al gendarme catamarqueño

En un escenario de alta sensibilidad diplomática y política, la Casa Rosada se prepara para un acto de fuerte carga simbólica que busca cerrar uno de los capítulos más tensos en la relación bilateral con el régimen de Caracas. El presidente Javier Milei tiene previsto recibir esta misma semana al gendarme Nahuel Gallo, quien recuperó su libertad el pasado lunes luego de haber permanecido detenido en Venezuela durante un extenso periodo de 448 días. Este encuentro, que marca el regreso del efectivo al suelo argentino, no será una simple visita protocolar, sino que incluirá un reconocimiento oficial de la máxima jerarquía estatal.

Según han anticipado diversas fuentes oficiales pertenecientes al entorno directo del mandatario, el Poder Ejecutivo planea otorgarle a Gallo una condecoración especial con todos los honores que corresponden a su investidura y al sacrificio personal realizado durante su cautiverio. No obstante, la realización efectiva de este homenaje en la sede de gobierno se encuentra supeditada a los tiempos biológicos y emocionales del uniformado. El acto se concretará de manera definitiva una vez que el gendarme complete satisfactoriamente la totalidad de los exámenes médicos y psicológicos de rigor, procesos fundamentales para evaluar el impacto de casi quince meses de detención en territorio extranjero.

La logística que permitió el regreso de Gallo a la Argentina no estuvo exenta de sorpresas y generó un foco de controversia inesperado para la administración nacional. El gendarme fue repatriado en un avión contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una gestión privada que, según admitieron desde la propia Casa Rosada, tomó desprevenido al Gobierno nacional. Este canal de resolución lateral ha generado una zona de fricción en la narrativa oficial del éxito diplomático, ya que la intervención de la entidad deportiva desplazó el protagonismo que habitualmente ostentan los canales del Estado en este tipo de crisis humanitarias.

En el entorno de Milei analizan este desenlace bajo un prisma geopolítico sumamente crítico. Los estrategas de Balcarce 50 sostienen que el régimen venezolano evitó deliberadamente sellar un acuerdo directo con la administración argentina con el único objetivo de no otorgarle una victoria política a Milei ni a Estados Unidos. Esta lectura explicaría por qué la liberación se canalizó a través de una entidad civil y deportiva en lugar de formalizarse mediante un anuncio conjunto entre cancillerías. Ante esta situación, las fuentes oficiales han manifestado una postura pragmática al señalar que, si el costo de la libertad de Nahuel era no obtener el rédito político del anuncio, el Gobierno asume ese costo con tal de garantizar que el gendarme se encuentre bien y haya recuperado su autonomía.

El Gobierno nacional ha salido en defensa de las gestiones diplomáticas encabezadas por el canciller Pablo Quirno, quien trabajó de manera ininterrumpida durante meses en un esquema multilateral junto a las representaciones de España, Italia y Estados Unidos para destrabar la compleja situación de Gallo. Más allá de los honores previstos, la preocupación inmediata del Ejecutivo se centra ahora en el bienestar integral del gendarme. Desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que, una vez que reciba el alta médica definitiva, Nahuel Gallo tendrá la absoluta libertad de regresar a su domicilio particular o decidir el lugar de su preferencia para continuar con su proceso de recuperación y eventual reinserción en la sociedad.

Sin embargo, la liberación de Gallo no agota la agenda de reclamos argentinos ante el gobierno de Nicolás Maduro. La administración de Javier Milei confirmó de manera oficial que continuará con las gestiones diplomáticas pertinentes para lograr la libertad de otro ciudadano argentino que permanece en una situación de vulnerabilidad extrema. Se trata de Germán Giuliani, quien continúa detenido en Venezuela y, según la información técnica que maneja el servicio exterior argentino, se encontraría alojado en el centro penitenciario El Rodeo, ubicado en las afueras de Caracas. El compromiso de la Casa Rosada es mantener activos los mismos canales de presión internacional que se utilizaron en el caso de Gallo.

Finalmente, el caso ha reavivado las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la actual conducción del fútbol argentino. La Casa Rosada aprovechó el contexto para desmentir de forma categórica las versiones que sugerían la existencia de una supuesta diplomacia parlamentaria paralela que habría facilitado el regreso del gendarme por fuera del control del Ejecutivo. En un tono de firme exigencia institucional, el Gobierno le reclamó formalmente a la AFA que brinde explicaciones detalladas sobre las gestiones que realizó ante el gobierno venezolano fuera de los canales oficiales. El malestar oficial radica en la opacidad de una negociación que, si bien terminó con un resultado humanitario positivo, salteó los protocolos habituales que rigen la asistencia a ciudadanos detenidos en el exterior.