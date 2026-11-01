Nahuel Gallo escribirá un libro sobre sus días cautiverio en Venezuela

Nahuel Gallo, el gendarme catamarqueño que permaneció 448 días detenido en Venezuela, confirmó que comenzará a escribir un libro para relatar su experiencia durante el cautiverio y compartir las historias que conoció de otros presos políticos. El proyecto busca reunir los acontecimientos que atravesó durante su detención, las situaciones cotidianas que marcaron ese período y las vivencias de quienes permanecieron privados de su libertad.

En diálogo con Radio Rivadavia, Gallo adelantó que espera tener terminada la publicación durante los primeros meses del próximo año. Sin embargo, explicó que todavía necesita conseguir patrocinadores para afrontar los costos que implica llevar adelante el proyecto editorial.

La decisión de escribir responde, según explicó, a la cantidad de experiencias que acumuló durante el tiempo que estuvo detenido. No se trata solamente de reconstruir los 448 días que pasó privado de su libertad, sino también de contar los episodios que se sucedían diariamente y las historias de otras personas con las que compartió ese período.

"Es un año y medio que contar. Todos los días son nuevas historias, todos los días pasaba algo nuevo. Era una caja de sorpresas estar ahí", expresó el gendarme al referirse a la experiencia que pretende plasmar en el libro.

Sus palabras describen la dimensión del relato que busca construir: un testimonio sobre un período prolongado de detención, atravesado por acontecimientos que cambiaban día tras día y por el contacto con otras personas que también vivían situaciones de privación de la libertad.

La intención de visibilizar lo ocurrido y evitar que se repita

Gallo explicó que la publicación tendrá también un propósito de visibilización. Su intención es contar lo que ocurrió durante su cautiverio y contribuir a que otras personas no tengan que atravesar experiencias similares.

En ese sentido, el libro aparece como una forma de dejar registro de lo vivido y de las historias que conoció durante su permanencia en Venezuela. El proyecto no estará limitado a su experiencia individual, ya que el propio gendarme destacó la existencia de numerosos relatos de otros presos políticos que considera importante dar a conocer.

La posibilidad de reunir esas vivencias en una publicación representa para Gallo una manera de mantener presente lo ocurrido, incluso después de haber recuperado la libertad. Por eso, además de trabajar en la escritura, deberá resolver la cuestión económica vinculada con la edición y publicación del material.

El efectivo reconoció que necesita patrocinadores para afrontar esos gastos, aunque manifestó su expectativa de avanzar con el proyecto y llegar a los primeros meses del próximo año con el libro terminado.

Las pequeñas cosas cotidianas que aprendió a valorar

Durante la entrevista, el gendarme también recordó las condiciones de su detención y explicó que esa experiencia modificó su manera de valorar aspectos de la vida cotidiana que antes podía considerar habituales o dar por sentados. Entre esas situaciones mencionó la posibilidad de compartir una comida, utilizar un teléfono y mantener el contacto con su familia. Se trata de actividades sencillas de la vida diaria que, durante el cautiverio, adquirieron para él una dimensión diferente.

La experiencia de permanecer detenido durante 448 días estuvo marcada no solamente por las condiciones de privación de la libertad, sino también por las limitaciones para desarrollar acciones cotidianas y sostener los vínculos familiares. Gallo señaló que aprendió a reconocer la importancia de esas posibilidades a partir de haber estado privado de ellas.

Ese aspecto también forma parte del testimonio que busca construir. Su intención de escribir no se limita a enumerar acontecimientos, sino que contempla las experiencias personales que atravesó y las consecuencias que dejó el período de detención en su manera de mirar la vida cotidiana.

"Yo puedo estar libre, pero mi mente sigue ahí"

Aunque recuperó la libertad, Gallo aseguró que continúa pendiente de la situación de las personas que permanecen detenidas en Venezuela. El hecho de haber podido regresar a su vida fuera del cautiverio no significó, según sus propias palabras, que dejara de pensar en quienes todavía no pudieron salir de esa situación.

"Yo puedo estar libre, pero mi mente sigue ahí", afirmó al explicar por qué mantiene su participación en actividades destinadas a reclamar la liberación de los presos políticos.

En particular, contó que participa en carreras y maratones utilizando una remera con un mensaje que reclama la libertad de quienes continúan detenidos. La presencia de esa consigna en actividades deportivas constituye una manera de sostener públicamente el reclamo y evitar que la situación de esas personas pierda visibilidad.

Gallo sintetizó el sentido de esa participación con una frase: "Es una lucha contra el olvido". La expresión resume el compromiso que mantiene después de su liberación. Su preocupación continúa centrada en quienes siguen privados de su libertad y en la necesidad de que sus situaciones no queden relegadas. De ese modo, el reclamo forma parte de sus actividades actuales y también se vincula con el propósito que atribuye al libro que planea escribir.

El pedido de captura que continúa vigente en Venezuela

Durante la entrevista, Gallo también se refirió a su situación judicial en Venezuela y aseguró que mantiene un pedido de captura en ese país. Según explicó, esto se debe a que no cumplió con las condiciones que le impusieron cuando recuperó la libertad.

Entre esas condiciones mencionó dos exigencias concretas: presentarse a firmar una vez por mes y abstenerse de realizar declaraciones públicas sobre el Gobierno y sobre la causa en su contra.

El gendarme señaló que no cumplió con esas disposiciones y que, por ese motivo, continúa teniendo un pedido de captura en Venezuela. La situación constituye otro de los aspectos que forman parte de su presente después de haber permanecido 448 días detenido.

Su decisión de hablar públicamente sobre lo ocurrido y de contar su experiencia también se relaciona con el propósito de visibilizar la situación de los presos políticos. En ese contexto, el libro que proyecta escribir aparece como una nueva instancia para desarrollar ese testimonio.

Su preocupación por la posición del Gobierno argentino

Gallo también manifestó inquietud ante la posibilidad de que el Gobierno argentino reduzca sus denuncias contra el régimen venezolano. Al referirse a esa eventualidad, consideró que sería "algo cínico" que se produjera después de los reclamos que se realizaron.

Su planteo refleja la importancia que le atribuye a la continuidad de las denuncias y a la atención sobre la situación política y de las personas que permanecen detenidas en Venezuela.

La preocupación expresada durante la entrevista se suma a su compromiso con el reclamo por la liberación de los presos políticos. Para Gallo, haber recuperado la libertad no significa que el tema haya quedado atrás, sino que continúa siendo una situación que requiere atención y visibilidad.

Los contactos políticos y la posibilidad de participar en 2027

Consultado sobre la posibilidad de involucrarse en política de cara a 2027, Gallo reconoció que recibió contactos de distintos espacios, aunque aclaró que todavía no tomó una decisión sobre su eventual participación.

El gendarme explicó que se trata de un ámbito que nunca exploró, pero tampoco descartó la posibilidad de ingresar en ese terreno.

"Es un terreno que nunca lo exploré, pero tampoco estoy lejos de hacerlo", expresó al responder sobre las consultas que recibió y las posibilidades que podrían presentarse de cara al próximo año. Sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de una futura participación, aunque sin confirmar una definición ni un espacio político determinado. Por el momento, señaló que no resolvió qué camino seguirá.

El agradecimiento a quienes acompañaron su liberación

Al finalizar, Gallo también dedicó un reconocimiento a las personas que lo acompañaron durante el período de detención y en el reclamo por su liberación. Aclaró que, por ahora, su sentimiento es de agradecimiento hacia quienes estuvieron presentes y sostuvieron ese pedido.

La declaración completa el panorama de su actualidad: el proyecto de escribir un libro, la preocupación por quienes siguen detenidos, las actividades deportivas con mensajes de reclamo, su situación judicial en Venezuela y las posibilidades de una eventual participación política.

Después de 448 días de cautiverio, Nahuel Gallo busca transformar lo vivido en un testimonio escrito. Su objetivo es contar las historias que conoció, visibilizar lo ocurrido y mantener presente la situación de quienes todavía permanecen privados de su libertad. Mientras trabaja en la posibilidad de conseguir patrocinadores para publicar el libro, sostiene que su compromiso con ese reclamo continúa vigente: "Es una lucha contra el olvido".