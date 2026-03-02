Jalil sobre el reencuentro del catamarqueño con su familia: "Muy emotivo"

El gendarme Nahuel Gallo, oriundo de Catamarca, regresó al país tras permanecer 448 días detenido en Venezuela. A su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, fue recibido con lágrimas, abrazos y largas esperas por quienes más lo esperaban: su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo, Víctor, que celebraron el reencuentro tan esperado.

El ambiente en la pista de aterrizaje estuvo marcado por una mezcla de emociones: por un lado, la tensión acumulada tras más de un año de incertidumbre, y por otro, la algarabía contenida de familiares y amigos. No fue sólo un encuentro familiar: junto a su familia, esperaban también funcionarios nacionales y autoridades que participaron del operativo de regreso.

Presencias institucionales en un momento clave

En Ezeiza estuvieron presentes figuras destacadas de la política y la seguridad nacionales, entre ellas:

La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich

La titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil

Su presencia no sólo acompañó a Gallo y su familia, sino que también otorgó un marco institucional al regreso de uno de los casos que más impacto tuvo en la agenda pública en los últimos meses.

Para Bullrich, la prioridad fue resaltar el lado humano del regreso: destacó la necesidad de cuidar al gendarme tras su travesía, y mencionó que Gallo estaba "bastante flaco" al momento de llegar, subrayando que además del abrazo familiar habrá un proceso de recuperación física y emocional.

Las palabras de Jalil: "Un momento muy emotivo"

El gobernador Raúl Jalil describió el reencuentro como "muy emotivo" y resaltó el valor que tiene Gallo para la comunidad catamarqueña. Según contó en diálogo con Cadena 3, estuvo presente en el momento en que el gendarme volvió a encontrarse con sus seres queridos y fue testigo de la intensidad de las emociones.

Jalil también transmitió el agradecimiento de la familia, en particular de la madre de Gallo, quien le pidió que extendiera su gratitud al presidente de la Nación, a los ministros implicados en el proceso, a Monteoliva y a Bullrich por su rol en las gestiones.

En ese sentido, el mandatario catamarqueño destacó el acompañamiento constante que brindó la provincia a la familia durante los largos meses de detención y también expresó su reconocimiento a la Gendarmería Nacional por su apoyo institucional.

"La libertad es lo más preciado en la vida de una persona", afirmó Jalil, y aseguró que ver la emoción de Gallo al regresar fue "un momento significativo", deseándole una pronta recuperación tras lo vivido.

Un hito para la familia y la provincia

El regreso de Nahuel Gallo representa, sin lugar a dudas, un hito en la historia reciente de Catamarca y una victoria personal para su familia tras una larga espera de más de 448 días. El abrazo con su hijo, Víctor, quedará como una imagen potente de lo que significa la reunificación familiar después de una prolongada separación.

Hoy, con la presencia de autoridades y de su entorno más cercano, Gallo enfrenta una nueva etapa. A pesar de los desafíos vividos, la escena en Ezeiza mostró que su regreso ha sido celebrado con optimismo y esperanza, tanto a nivel familiar como institucional.