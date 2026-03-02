"Lo importante es que vuelve": Milei celebró el regreso del gendarme Nahuel Gallo

En el marco de una jornada de alta densidad política, inmediatamente después de brindar su discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei se pronunció por primera vez sobre la liberación del gendarme Nahuel Gallo. El mandatario nacional, en un diálogo exclusivo con el medio La Nación Más, subrayó la relevancia humanitaria de este suceso por sobre los mecanismos políticos o diplomáticos que lo hicieron posible, afirmando de manera tajante que, para el Estado argentino, lo verdaderamente trascendental es que el uniformado regrese a su hogar.

Para el jefe de Estado, la permanencia de un efectivo de las fuerzas federales en cautiverio bajo el régimen chavista representaba una situación inasumible y dolorosa para la institución que representa. Al respecto, Javier Milei señaló que era una tragedia que el gendarme estuviera secuestrado y que, si su retorno se producía gracias a la gestión de países como EE.UU. e Italia, o mediante cualquier otro vehículo puesto a disposición, la noticia era bienvenida. Con estas palabras, el Presidente priorizó la integridad del uniformado y su inminente reincorporación a la sociedad argentina, dejando de lado las especulaciones sobre la logística del operativo.

El calvario en El Rodeo I y el giro geopolítico

La libertad de Gallo pone fin a un periodo de oscuridad y silencio que se extendió por un total de 448 días. El gendarme se encontraba recluido en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, ubicada en la ciudad de Caracas, un centro de detención donde permaneció incomunicado desde aquel 8 de diciembre de 2024, fecha en la que se produjo su captura original. Durante la mayor parte de este extenso cautiverio, el gendarme no tuvo comunicación alguna con su familia ni existía información oficial certera sobre su paradero exacto, lo que sumió a su entorno en un estado de profunda desolación y desamparo.

Sin embargo, el escenario político en Venezuela dio un giro drástico que facilitó su salida del país caribeño. La liberación se produjo en el contexto de una incursión militar que llevó a Nicolás Maduro desde Caracas hacia Nueva York, sumado a un proceso de liberación que el régimen lleva adelante actualmente amparado en la Ley de Amnistía. Estos factores, combinados con la presión internacional, permitieron que se le concediera la libertad al argentino, quien ya se encuentra en tránsito hacia Buenos Aires para reencontrarse con sus seres queridos.