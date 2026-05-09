Máximo Kirchner recibió el alta tras su operación y dejó un fuerte mensaje político

El diputado nacional Máximo Kirchner recibió el alta médica tras presentar una "buena evolución posoperatoria" luego de ser sometido a una parotidectomía bilateral, según informó el parte difundido por las autoridades sanitarias del hospital en el que permanecía internado.

"El día de la fecha y con buena evolución posoperatoria de parotidectomía bilateral, se otorga el alta de internación a Máximo Carlos Kirchner", indicó el comunicado oficial firmado por el director general del hospital, Roberto D. Martínez.

El parte médico también precisó que el dirigente deberá continuar con "seguimiento y controles ambulatorios por el equipo quirúrgico hospitalario", en el marco de la recuperación posterior a la intervención.

Una intervención por un tumor benigno en ambas glándulas parótidas

La cirugía a la que fue sometido Kirchner estuvo vinculada a un cistoadenoma parotídeo, un tumor benigno que se desarrolla en las glándulas parótidas. Estas son las principales glándulas salivales del cuerpo humano y se encuentran ubicadas a ambos lados del rostro, cerca de las orejas.

El diagnóstico bilateral implicaba que la afección comprometía ambas glándulas, razón por la cual se realizó una parotidectomía bilateral, procedimiento quirúrgico destinado a intervenir las dos zonas afectadas.

La operación había sido programada con antelación, aunque, según relató el propio diputado en un mensaje difundido poco antes del procedimiento, venía siendo postergada "por distintas razones".

"Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes", expresó Kirchner en el escrito difundido antes de ingresar al quirófano.

El mensaje previo a la cirugía y la referencia a Cristina Fernández de Kirchner

En el mismo texto, el legislador hizo referencia al contexto personal y político que rodeaba la intervención. Allí explicó que, aunque hubiera deseado la presencia de su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue él quien le pidió que no asistiera.

"En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Por otro lado, quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga", sostuvo.

A partir de allí, el mensaje tomó un tono marcadamente político. Kirchner cuestionó al Poder Judicial y vinculó la situación de su madre con una supuesta persecución.

"¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (sí, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico", expresó.

En otro tramo del texto, insistió en cuestionar el trato judicial hacia la ex mandataria y comparó su situación con la de otros condenados.

"A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones", manifestó.

Críticas al Gobierno y al clima político

Además de referirse a la situación judicial de su madre, el diputado nacional extendió sus críticas hacia el Gobierno y al escenario político y económico del país.

"Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común", afirmó.

El mensaje cerró con una breve despedida y una posdata en tono irónico: "Abrazo. Nos estamos viendo... PD: Después de tantas operaciones de prensa...".

El alta médica y el seguimiento posterior

Con el alta confirmada por las autoridades sanitarias, el legislador continuará ahora la etapa de recuperación fuera del ámbito hospitalario. El comunicado oficial remarcó que el seguimiento continuará mediante controles ambulatorios a cargo del equipo quirúrgico que intervino durante el procedimiento.

La evolución favorable posterior a la operación permitió concretar la externación, luego de una intervención que había generado atención tanto por el estado de salud del diputado como por las declaraciones políticas difundidas antes de ingresar a cirugía.

De este modo, el episodio combinó dos dimensiones que marcaron el centro de la escena pública en torno a Máximo Kirchner: por un lado, la cuestión médica derivada del diagnóstico de un cistoadenoma parotídeo bilateral; por otro, el mensaje político y personal vinculado a la situación de Cristina Fernández de Kirchner y las críticas del diputado hacia distintos sectores del poder judicial y del Gobierno nacional.