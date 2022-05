Norte Grande: se fortalecen en la toma decisiones y reclaman equidad en la distribución de recursos

Tras finalizar la 10° Asamblea de Gobernadores del Consejo del Norte Grande, que tuvo como anfitrión al gobernador, Osvaldo Jaldo, y su par, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, explicó que se pudo desarrollar plenamente el temario planeado relacionado con cuestiones energéticas, de comercio exterior y productivo, así como también, vinculado a inversiones, turismo y políticas sociales.

Los gobernadores trataron una nutrida agenda, que en primer lugar informó sobre los avances de la media sanción del Tratado de Integración Regional del Norte Grande que fue aprobado en Senado y que ahora continúa su curso en Diputados.

Zamora, que preside el Consejo, expresó: “Tratamos con el jefe de Gabinete de Nación, Juan Manzur, el avance de los 1000 megavatios, la problemática de cupos de combustibles y gas, la firma del acta acuerdo de creación de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Norte Grande, que es un paso importante para ayudar a nuestra producción y oferta exportable.”

Por otra parte, los mandatarios provinciales firmaron un documento de apoyo que ratifica el proyecto de ley de garantía de inversiones que está en el Senado para la sanción de cuatro acuerdos internacionales de garantías de inversiones. Luego, escucharon los anuncios del Programa Federal de Inversión Turística que explicó el ministro Matías Lammens y políticas nacionales de desarrollo social y ambiental, a cargo de los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y de Medio Ambiente, Juan Cabandié.

Los gobernadores también trataron cuestiones de la Mesa del Litio que integran Salta, Catamarca y La Rioja y pidieron una reunión a través del Jefe de Ministro con Aduana y AFIP para avanzar en esta temática.

Desde el Parlamento del NOA, la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López, que es quien lo preside, manifestó a los gobernadores la intención de conformar un órgano deliberativo común que sea un parlamento del Norte Grande, que pueda avanzar en la creación y sanción de leyes provinciales para que de esa manera puedan tener una legislación común.

Por último, en el temario se aprobó una importante iniciativa, que es el desarrollo de una Expo del Norte Grande para mostrar el potencial productivo de la región que será acompañado por el Consejo Federal de Inversiones y se desarrollará el próximo 8,9,10 y 11 de septiembre en el Centro de Convenciones, de la Ciudad de Resistencia, Chaco.

Combustibles y gas

El gobernador Zamora calificó que el convenio firmado en la última reunión de gobernadores en Salta, en abril pasado, con respecto al gas, les dio tranquilidad a las provincias del Norte, aunque ahora no sucede lo mismo con el abastecimiento del combustible.

Su par de Salta, Gustavo Sáenz, expresó sobre la situación que están viviendo los productores de la región y pidió ver de manera imperiosa cómo resolver estos problemas. “El reclamo es grande y existe, pasa que no se considera un tema “nacional” porque el problema no se visualiza en el centro del país, pero hoy no hay combustible en todo el Norte.”

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguad, afirmó que Misiones no tiene combustible para la zafra de la yerba mate y hoy Misiones es la única provincia que produce cerca de 800 millones de kilos de yerba mate para el país y el mundo.

En ese sentido, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, pidió una reunión para trabajar el desabastecimiento de combustible. Detallando tres puntos: 1) Reserva estratégica de la región para almacenar combustible; 2) Plan de inversión para combustibles líquidos y provisión de oferta; y 3) Sistema de fiscalización conjunta.

Manzur señaló que el gobierno ha destinado una suma considerable para el abastecimiento de combustible y se comprometió en resolver esta cuestión a la brevedad.

De igual modo y siguiendo con la fuerte lucha que tienen los gobernadores contra las inequidades del centro, se plantearon tener una reunión con el ministro de Transporte y con Sergio Massa para hablar sobre la problemática del transporte.

Apoyo al Pre Viaje y a Aerolíneas Argentinas con recorrido transversal

“Los gobernadores del Norte Grande consideramos esencial el Programa Pre Viaje con resultados contundentes en toda la República Argentina y en especial en nuestras respectivas provincias, con un impacto equivalente a 700.000 turistas por un monto de 22.000 millones de pesos,” señaló Capitanich tras la exposición del Ministro Lammens.

Razón por la que acordaron respaldar una iniciativa legislativa para que el Congreso de la Nación sancione un proyecto de ley que garantice la plena vigencia del Programa Previaje con financiamiento asegurado, cuyo retorno sea de 83 pesos de cada 100 pesos invertidos. Y sostuvieron: “La necesidad de preservar y defender Aerolíneas Argentinas como línea de bandera, exigiendo al mismo tiempo un nuevo modelo de organización en vuelos transversales que promueva un modelo de conectividad federal incorporando a los países de la región.”

Para finalizar, el Ministro del Interior, “Wado” de Pedro, fue categórico cuando aseguró que deben seguir discutiendo sobre federalismo y una argentina equilibrada. “Ganando esas discusiones vamos a ganar la pulseada de hacer las inversiones donde se tienen que hacer.”

Estuvieron presentes los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Ricardo Quintela (La Rioja); Gildo Insfrán (Formosa) y Oscar Herrera Aguad (Misiones); los vicegobernadores de Jujuy, Guillermo Haquim; de La Rioja, Florencia López. Así como también, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, Turismo y Deportes, Matías Lammens, de Medio Ambiente, Juan Cabandié y Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.