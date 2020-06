Nos hacen planteos que luego se transforman en sorpresas políticas

Esta mañana, el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) realizó una conferencia de prensa en la que se volvió a manifestar en contra de la reforma del Estado que impulsa el Gobierno provincial. Tas la conferencia, los dirigentes se reunirán con el gobernador Jalil y luego, ratificarán o rectificarán la movilización prevista para el próximo viernes.

“Esta reforma nos plantea no solamente una duda, sino una urgencia de tomar decisiones gremiales en defensa propia, para que no se avasallen derechos y fundamentalmente, para que no afecten a los salarios en general”, indicó Juan Godoy, a la prensa.

Luego, el titular de SUTECA dejó en claro que lo que más preocupa a los gremios es el “cambio de humor político” que tiene el mandatario provincial a la hora de manejar la negociación del proyecto. “Tememos el cambio de humor político que tiene el Gobernador. Un día nos dice secretaría, otro día comisión, y al otro, que va a tratarse en la Legislatura”, apuntó. “La reforma es puntual, pero es variada la cantidad de temores en cada repartición”, agregó.

“En lo que se puede traducir en un debate, nosotros estamos sin participar. Ya nos hicieron planteos de reuniones y luego se transformaron en sorpresas políticas como, por ejemplo, lo de llevar (la reforma) a la Legislatura en forma inmediata”, resaltó.

Por su parte, Ricardo Arévalo, aseguró que la intersindical continúa "en estado de alerta y movilización permanente” y pasado el mediodía mantendrán una reunión con Jalil, para luego, “ratificar o rectificar” la marcha prevista para el próximo viernes.

En esa línea, agregó que los gremios esperan que en la reunión “haya cosas concretas para los trabajadores”, como lo es “la firma de un acta compromiso”. “Sentimos que nos están tomando el pelo porque la palabra no se respeta. A partir de ahora, todo lo que se haga de ahora en más queremos que sea con un acta compromiso, firmada por la intersindical y el Gobierno”, sostuvo el secretario general de ATE.