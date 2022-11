Nueva protesta frente a la comuna capitalina: reclamaron trabajo y denunciaron bajas en becas

Otra semana más de manifestaciones frente a dependencias de la Municipalidad de la Capital y en esta oportunidad, quienes se congregaron fueron un número importante, destacándose la presencia importante de madres con menores de edad.

Rita López de la Agrupación del Futuro, es una de las personas que reclaman trabajo y quien comentó a La Unión “la gente hace mucho que viene luchando por esto. Es más, el jueves estuvimos en la Intendencia y nos enviaron para esas oficinas de calle Sarmiento y que nos iba a atender la Directora, Dayana Cipitelli, quien no bajó a atendernos pero nos mandó a decir que no había más cupos de trabajo. Nosotros le reclamamos que nos lo diga en persona e hizo subir a tres personas de nuestra agrupación. Allí comenzaron a tratarnos mal y a amenazar con quitarnos las becas por estar manifestando”. Foto Cinthia Sánchez - La Unión

López, además de denunciar la agresión verbal y que le indicaron que se le iba a dar de baja su beneficio, reclamó mayor asistencia del Estado municipal en los barrios. “La gente está con hambre y ellos están para esto”, deslizó. En tanto, los manifestantes solicitaron la presencia del secretario de Salud y Desarrollo Humano, Alberto Natella, para que sea este funcionario quien les de respuesta a sus pedidos, tal y como ya lo hicieron en otras protestas.

Baja y amenaza

La referente de la Agrupación del Futuro luego comentó que fue el mismo titular de Desarrollo Humano quien la notificó que se beca de trabajo había sido dada de baja. Al respecto comentó: “Estoy con este beneficio hace más de dos años y me la dieron de baja recién. El mismo Dr. Natella me dio la notificación marcando que una becada no puede hacer manifestaciones y que me tenían filmada. Le solicité esa prueba y me la negó”. Rita López - Foto Cinthia Sánchez

En tanto, la protesta anunciaron se va a mantener hasta obtener la respuesta de un funcionario. De no ser así, planifican manifestarse en Casa de Gobierno y hasta regresar a Intendencia, para solicitar allí tener una reunión con el Dr. Gustavo Saadi.