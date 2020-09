Oficialismo y oposición se culpan por la falta de quórum

Un confuso episodio se vivió ayer, en la Cámara de Diputados, cuando ante la falta de quórum se levantó la sesión. Por la situación, se echaron las culpas tanto el oficialismo como la oposición, que se acusaron entre ellos por no brindar el número para poder sesionar.

Lo cierto es que la sesión se suspendió cuando habían bajado al recinto 12 diputados del oficialismo, 2 del Pro, 1 de Consenso Federal y 1 de Unidad Ciudadana. Juntos para el Cambio adujo que no tuvieron tiempo de bajar cuando se enteraron de la suspensión y señalaron que el oficialismo cuenta con los números suficientes para dar quórum y que el levantamiento de la sesión obedece a una interna que existe en el bloque del Frente de Todos.

Previo a esta situación, la oposición había anunciado que no estaban dadas las condiciones para sesionar, debido a que el gobernador Jalil había asistido a la Legislatura para mantener un encuentro con diputados del oficialismo. En esa línea, argurmentaron que existía un peligro latente debido a que el mandatario había viajado a CABA para participar del anuncio del canje de la deuda, realizado por el presidente y no estaba cumpliendo con el aislamiento de 14 días, por venir de una zona con circulación comunitaria de Covid-19.

Incluso luego, pidieron la desinfección del edificio legislativo.

Por su parte, desde el oficialismo, cuestionaron al bloque Cambiemos porque “pretende poner palos en las ruedas y dilatar tiempos”.