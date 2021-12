Organizaciones sociales iniciaron la vigilia a 20 años de la crisis de 2001

Con distintas consignas y diversos matices, un amplio abanico de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos -peronistas, independientes y de la izquierda- se congregaron este domingo en la Plaza de Mayo, que este lunes será el escenario principal del acto por los 20 años de la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando un estallido social, durante el que murieron 39 personas en todo el país, desembocó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.



Las organizaciones se dieron cita en Plaza de Mayo para iniciar una jornada de "reflexión" y una vigilia como preparación de esa conmemoración.



Al encabezar el homenaje oficial a las víctimas de la represión de aquellas jornadas, el presidente Alberto Fernández aseguró este domingo que "el Estado no está para ser violento, sino para hacer justicia".



"El Estado no está para ser violento, sino para hacer justicia. Lo que uno debe hacer es escuchar, no disparar tiros", subrayó Fernández en la ceremonia que se llevó a cabo en la explanada frontal de Casa de Gobierno, donde se emplazó una placa recordatoria en memoria de los muertos por la represión de 2001.



Fernández formuló estos conceptos acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y frente a las familias de las víctimas del accionar policial desatado durante los dos últimos días del gobierno de la Alianza UCR-Frepaso.



Por su parte, la Asociación Madres de Plaza de Mayo expresó en un comunicado que "la represión ordenada por el gobierno en las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 generó 39 muertos en todo el país. Las balas policiales no pudieron detener el hambre, la bronca contenida y la desesperación".



"Las Madres de Plaza de Mayo fueron parte del pueblo que reclamó, en las calles y plazas de la ciudad. El fin de la miseria planificada", indicó la organización que preside Hebe de Bonafini.



Las Madres de Plaza de Mayo señalaron que "el jueves 20 de diciembre de aquel año quedará registrado para siempre como el final del gobierno de De La Rúa tras una brutal represión con epicentro en Plaza de Mayo".



"Las Madres fueron a la Plaza, como cada jueves, e interpelaron a la Policía para frenar la cacería humana. Recibieron palos y golpes, una vez más, y resistieron, junto al pueblo, en contra del estado de sitio y la represión policial", concluyó el comunicado.



En la represión de hace 20 años murieron cinco personas en la Plaza de Mayo y las adyacencias, pero fueron 39 los fallecidos en todo el país.



Desde la vigilia en Plaza de Mayo, en tanto, el referente de La Poderosa "Nacho" Levy destacó que durante aquellas jornadas "distintas tradiciones del campo popular nos encontramos hace 20 años en una fusión que salvó la vida de muchos compañeros y nos costó la vida de muchos compañeros".



En declaraciones formuladas a la TV Pública, Levy recordó que "en ese momento los jóvenes de 20 y pico no tenían una referencia, guía o manual. Veníamos de una generación de 30 mil desparecidos, muchos que estaban temerosos y otros rendidos, tratando de construir en carne propia un camino de salida a una crisis que nos atravesó y nos desbordó, y que encontró a un montón de jóvenes de las universidades y a sectores medios emparentados con esa lucha histórica de las barriadas y organizaciones populares".



El dirigente social evocó que "por aquel entonces no sólo había que llenar las ollas sino la democracia; no había compañeros de barrios populares en el parlamento, los medios y la academia, y hasta el día de hoy seguimos dando esa batalla".



Asimismo, Levy planteó que "con la misma corbata y el mismo cinismo hay muchos de los responsables del 2001 que siguen enquistados en el poder y en distintas expresiones de la política".



No obstante, aclaró que "el balance a favor son esas victorias palpables de cuando sí sucede esta sinergia y unidad efectiva del campo popular, poniendo el cuerpo y saliendo a la calle para construir un camino común".



Durante la vigilia en Plaza de Mayo se emitió el documental "Diciembre", dirigido por Alejandro Bercovich, (el periodista recientemente agredido y amenazado por militantes antivacunas) que procura aportar "nuevas voces" sobre la crisis social que terminó con el Gobierno de la Alianza, según explicó el propio director en declaraciones a la TV Pública. El documental será emitido este lunes a las 23 a través de la TV Pública.