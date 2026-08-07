Pablo Moyano irónico: opinó sobre la detención de su hermano Facundo

Pablo Moyano se refirió por primera vez a la causa judicial que involucra a su hermano, el exdiputado Facundo Moyano, quien fue imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género. El dirigente sindical fue abordado por periodistas durante la tradicional marcha de San Cayetano, donde respondió de manera escueta y evitó profundizar sobre el expediente que tramita en la Justicia.

Consultado por los cronistas acerca de la situación judicial de su hermano, el referente del Sindicato de Camioneros respondió: "Que lo defina la Justicia. Yo no tengo nada que ver".

La declaración fue la primera manifestación pública de Pablo Moyano desde que se conoció la investigación contra el exlegislador. Sin embargo, el dirigente evitó formular mayores comentarios sobre el caso y dejó en claro que no pretendía involucrarse en el proceso judicial.

Ante la insistencia de los periodistas, agregó una aclaración en tono irónico que despertó sonrisas entre quienes presenciaban la entrevista.

"Encima mi pibe se llama Facundo Moyano, yo todos los días hablo con mi hijo Facundo Moyano", expresó antes de retirarse del lugar sin realizar nuevas declaraciones sobre la causa. Las declaraciones de Pablo Moyano se produjeron durante la tradicional marcha de San Cayetano, donde además de responder sobre la situación de su hermano, fijó posición respecto de otros temas de la agenda política.

En ese contexto, el dirigente sindical cuestionó la media sanción del proyecto sobre propiedad privada aprobada por el Senado y volvió a reclamar una mayor confrontación sindical con el Gobierno.

Aunque fue consultado insistentemente sobre la situación judicial de Facundo Moyano, el referente camionero optó por limitar sus respuestas a una breve frase y no profundizar en el desarrollo de la investigación.

Cómo se produjo la detención de Facundo Moyano

La causa judicial tuvo su origen durante la madrugada del miércoles, cuando Facundo Moyano fue detenido en el barrio porteño de Belgrano luego de un episodio ocurrido en el departamento que compartía con su pareja, Candela Arizaga.

Según surge de la investigación, una llamada al 911 alertó sobre la presencia de una mujer que salió del edificio y corrió por la calle para escapar de la vivienda.

A partir de ese aviso, personal policial intervino en el lugar e interceptó al exdiputado, quien quedó demorado mientras se tomaban declaraciones y se desarrollaban las primeras actuaciones judiciales. Posteriormente, la causa quedó bajo la órbita de la Justicia porteña, que decidió imputarlo por los delitos de:

Lesiones leves.

Privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género.

La investigación continúa bajo la competencia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

La versión de Candela Arizaga

Tras el episodio, Candela Arizaga habló públicamente para brindar su versión de los hechos que forman parte de la investigación judicial.

En sus declaraciones aseguró que no estuvo privada de su libertad durante tres días, como había trascendido en un primer momento. Asimismo, explicó que la discusión con Facundo Moyano ocurrió en el marco de una relación conflictiva, aunque ofreció una interpretación diferente sobre lo sucedido.

"Si bien no teníamos una relación públicamente expuesta, nos veíamos seguido", manifestó al referirse al vínculo que mantenían.

En el marco de la causa también se dispuso una restricción perimetral de 300 metros para el hijo de Hugo Moyano. Sin embargo, esa medida fue posteriormente revocada a pedido del abogado de Arizaga. Más adelante, Candela Arizaga sostuvo que atravesó un "brote psicótico" y defendió públicamente a su pareja.

"El problema nunca fue Facundo, no me hizo nada", afirmó. Finalmente, expresó su deseo de volver a encontrarse con él al señalar: "Espero verlo pronto".