Paro por 48 horas: el SOEM Capital ratificó por unanimidad la medida de fuerza

El SOEM Capital, gremio que nuclea a los trabajadores municipales de la Capital, ratificó por unanimidad el inicio de un paro por 48 horas, confirmando así la medida de fuerza que había sido adelantada este lunes.

La decisión fue adoptada al término de la asamblea prevista por la organización sindical, desarrollada en la sede del gremio ubicada en la calle 1° de Mayo, donde los trabajadores se dieron cita para definir los pasos a seguir en el marco del conflicto salarial en curso.

Durante el encuentro, se puso a consideración la moción de realizar una nueva medida de fuerza a partir de las 00 horas de este jueves y por el lapso de 48 horas, en reclamo de mejoras salariales. La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el respaldo unánime de los presentes, consolidando una postura firme frente a la negociación paritaria aún abierta.

Modalidad de la medida y estado de asamblea permanente

Según informaron a La Unión, el paro tendrá una modalidad específica: los trabajadores asistirán a sus lugares de trabajo, pero se mantendrá el estado de asamblea permanente durante el desarrollo de la medida.

Los puntos centrales de la acción sindical son:

Inicio del paro: 00 horas de este jueves.

Duración: 48 horas.

Modalidad: asistencia a los lugares de trabajo.

Condición organizativa: asamblea permanente.

Esta modalidad implica que, si bien habrá presencia en los espacios laborales, la dinámica cotidiana quedará atravesada por el debate y la deliberación gremial, en un contexto de conflicto que aún no encuentra resolución.

La paritaria en el centro del conflicto

La medida de fuerza se produce mientras continúa el debate de la paritaria salarial, instancia que hasta el momento no tiene un desenlace cercano.

El eje de la disputa está claramente definido por la distancia entre lo solicitado por el gremio y la oferta presentada por el Ejecutivo capitalino:

Reclamo del SOEM Capital: incremento salarial del 20%.

Contraoferta del Ejecutivo: aumento del 5%.

La brecha entre ambas posiciones mantiene trabada la negociación y configura el escenario que derivó en la ratificación del paro. El sindicato considera insuficiente la propuesta oficial y, en ese marco, decidió avanzar con una medida de fuerza que refuerza su posición en la mesa paritaria.

Un conflicto en desarrollo

El paro por 48 horas no surge como un hecho aislado, sino como parte de un proceso que se viene desarrollando en los últimos días. La posibilidad de nuevas medidas ya había sido anticipada el lunes, y la asamblea celebrada en la sede gremial terminó por confirmar esa línea de acción.

La unanimidad en la votación refleja un respaldo interno sólido a la conducción sindical y al planteo salarial impulsado en la negociación. Al mismo tiempo, el mantenimiento del estado de asamblea permanente indica que el conflicto permanece abierto y sujeto a la evolución de las conversaciones con el Ejecutivo.

Mientras la paritaria continúa sin un acuerdo cercano, la medida del SOEM Capital marca un punto de tensión en la relación entre el gremio y el gobierno municipal. Las próximas horas serán determinantes para establecer si el paro de 48 horas logra acercar posiciones o si el desacuerdo entre el pedido del 20% y la oferta del 5% profundiza aún más el escenario de conflicto.