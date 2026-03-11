Raúl Jalil junto a Adorni en una reunión clave en EE.UU.

En el marco de la Argentina Week, una cita estratégica para la agenda económica nacional, se desarrolló un encuentro de alto impacto en la sede del Bank of America en Nueva York. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, participó activamente de esta jornada, integrando un bloque federal que buscó posicionar las oportunidades de inversión del país ante la mirada de inversores estadounidenses. La comitiva contó con la coordinación del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y la presencia destacada de los gobernadores Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Rolando Figueroa (Neuquén), mientras que el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, estuvo representado por su ministro de Hacienda, Alejandro Abraam.

Un nuevo paradigma en el vínculo Nación-Provincias

La articulación entre los mandatarios provinciales y la Jefatura de Gabinete responde a lo que el Gobierno nacional ha catalogado como un "cambio de era" en la relación federal, donde las provincias asumen un rol protagónico en la captación de capitales. Esta nueva metodología operativa busca optimizar la recepción de consultas y proyectos de inversión surgidos durante el evento, garantizando que el interés inicial de los empresarios estadounidenses pueda canalizarse de manera eficiente hacia los diversos territorios. Según lo informado oficialmente, el jefe de Gabinete Manuel Adorni se encargó de coordinar la derivación de estos análisis y propuestas desde el Gobierno Nacional hacia cada provincia, facilitando así un canal de comunicación directo entre los potenciales inversores y los gestores locales de los proyectos.

Estrategia de captación y federalismo

El encuentro en el Bank of America permitió a cada representante provincial exponer las virtudes productivas de sus jurisdicciones ante una audiencia calificada del mercado financiero global. La participación conjunta de los gobernadores, entre ellos Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego, Carlos Sadir y Rolando Figueroa, junto al ministro Alejandro Abraam en representación de Leandro Zdero, abarcó un espectro amplio de realidades económicas. Desde la minería y la energía hasta el sector agropecuario y la producción regional, esta misión subraya una búsqueda de consenso nacional sobre la importancia de la inversión extranjera como motor de desarrollo.

Este esquema de trabajo busca profesionalizar el proceso de búsqueda de capitales, asegurando que el despliegue de los gobernadores en Nueva York no quede únicamente en una serie de reuniones protocolares, sino que se transforme en una política de seguimiento constante de las oportunidades planteadas por el empresariado estadounidense. La misión en la Argentina Week consolida una nueva etapa donde la seguridad jurídica y las condiciones técnicas ofrecidas por cada provincia son presentadas de forma articulada por el Estado nacional, marcando un hito en la política exterior y la gestión de las inversiones regionales.