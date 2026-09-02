Paros en aeropuertos de todo el país: el Gobierno intimó a garantizar el 75% de los servicios

Las asambleas y medidas de fuerza convocadas por ATE ANAC para los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en las franjas de 9 a 12 y 18 a 21, quedaron bajo una intimación formal para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas, fuentes gubernamentales.

En ese marco, se exigirá que durante los períodos afectados por la protesta se asegure la prestación de al menos el 75% de los servicios aeronáuticos, tal como establece la legislación aplicable.

De acuerdo a lo informado, la intimación se realizó en concordancia con el artículo 24 de la Ley 25.877, modificado por la Ley 27.802, que declara a la aeronáutica comercial como servicio esencial y determina que, ante conflictos colectivos, debe mantenerse una cobertura mínima equivalente al 75% de la operación normal. La autoridad aeronáutica, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), recordó que este piso de actividad es obligatorio y que su incumplimiento puede derivar en sanciones.

Durante ambas jornadas, la ANAC llevará adelante tareas de fiscalización para verificar que los servicios mínimos se cumplan en todos los aeropuertos del país. El objetivo es preservar la continuidad de las operaciones aéreas y minimizar el impacto sobre los vuelos programados, especialmente en las franjas donde se desarrollarán las medidas gremiales.

En este contexto, se estima que la actividad aérea podrá sostenerse con relativa normalidad en la mayoría de los servicios, aunque no se descartan demoras o reprogramaciones puntuales en los horarios alcanzados por las asambleas. La afectación concreta dependerá de la disponibilidad operativa en cada aeropuerto y de la forma en que se organicen los equipos de trabajo durante las franjas de protesta.

Por ese motivo, se recomienda a los pasajeros que tengan vuelos previstos para esos días consultar previamente el estado de su itinerario con la compañía aérea y mantenerse atentos a eventuales comunicaciones o actualizaciones de programación. Las aerolíneas podrían ajustar horarios o modificar operaciones en función de la disponibilidad de personal y de la dinámica de cada terminal.

Fuera de los períodos comprendidos entre 9 y 12 y 18 y 21, se espera que los servicios aeroportuarios se desarrollen con normalidad, sin restricciones adicionales. La ANAC remarcó que la obligación de garantizar el 75% de la prestación busca equilibrar el derecho a la protesta con la necesidad de asegurar la continuidad de un servicio esencial para la conectividad del país.

Los trabajadores nucleados en el gremio ATE/ANAC reclaman el pago de los salarios contemplando los aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios; la apertura de la paritaria sectorial, el financiamiento para tareas operativas en el SSEI y la Fiscalización en Aeropuertos, según informaron desde el gremio.