Caputo reconoció que en dos años aún habrá gente que no llegue a fin de mes: "No puedo hacer magia"

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este miércoles el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei, al asegurar que el camino trazado es el "correcto", aunque advirtió que la recuperación requiere tiempo y que "dentro de dos años aún va a haber gente que no va a llegar a fin de mes".

Al retirarse de la convención libertaria "Vientos de Cambio" en el hotel Sheraton, antes del discurso del mandatario nacional, el funcionario enfatizó que "Argentina no va a ser Suiza en un año" y remarcó: "Yo no puedo hacer magia, tengo que lograr que cada vez esos argentinos que no llegan a fin de mes sean menos. Y eso se está logrando".

Durante su contacto con la prensa, Caputo sostuvo que la pobreza en el país "bajó a la mitad" y cuestionó la falta de reconocimiento sobre los indicadores oficiales.

"Si mirás a los últimos 20 años, fuimos un desastre y si mirás hacia dónde vamos hoy, es todo para bien. Venimos de un modelo financiero y vamos a un modelo de reconversión", contrapuso en duras críticas hacia el kirchnerismo.

En esa misma línea, remarcó la necesidad de integrarse a los mercados internacionales: "Si no nos adaptamos al mundo, cerremos las fronteras. Argentina no tiene opción de no conectarse al mundo".

Ante la consulta sobre los sectores que aún no perciben la mejora económica, respondió que "en Estados Unidos también hay gente que no llega a fin de mes" y ratificó la orientación actual: "Estamos seguros de que este es el camino correcto, estamos seguros nosotros, en el exterior y los empresarios. Lo importante es la perseverancia. Si no nos desviamos del camino, de acá a los próximos 20 años esto va a ser otro país".