Antes de recibir a Milei, Kast ratificó que el estrecho de Magallanes es chileno

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reafirmó este miércoles la soberanía de su país sobre el estrecho de Magallanes, en la previa de la visita que realizará Javier Milei a Santiago.

Desde la región austral, Kast fue categórico al referirse a la controversia generada por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde. "Es chileno", sostuvo el mandatario al ratificar la posición de su país sobre el paso marítimo.

Kast describió su recorrida por el extremo sur chileno como "una manera de hacer patria, hacer soberanía". En ese contexto, valoró las disculpas expresadas por el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, y destacó que autoridades de ambos países reconocieron la soberanía chilena sobre el estrecho.

Las declaraciones se produjeron antes del viaje que Milei realizará este jueves a la capital chilena, donde participará del Foro de Madrid. La agenda del mandatario argentino incluye, además, un encuentro con Kast y una reunión con Sarah Brooke Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para la Diplomacia Pública y los Asuntos Públicos.

La declaración que originó la controversia

La polémica comenzó luego de que Gustavo Javier Valverde incluyera a Magallanes entre las zonas en las que planteó la necesidad de mantener presencia y ejercer soberanía argentina. Sus expresiones generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos chilenos y derivaron en una protesta diplomática formal ante Buenos Aires.

La situación obligó a una respuesta de la Argentina. La Cancillería argentina, encabezada por Pablo Quirno, ratificó la vigencia de dos acuerdos centrales para el marco territorial entre ambos países:

El Tratado de Límites de 1881 .

. El Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Posteriormente, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, se comunicó con su par chileno, Fernando Barros, y reconoció expresamente que el estrecho de Magallanes es chileno. Presti atribuyó las declaraciones de Valverde a una "confusión y desprolijidad", mientras que ambos ministros dieron por superado el incidente.

Los tratados que establecen el marco territorial

El marco territorial del estrecho de Magallanes está establecido por los acuerdos bilaterales suscriptos entre Argentina y Chile. El Tratado de Límites de 1881 consagró, además, la neutralidad perpetua del estrecho y la libre navegación para buques de todas las banderas.

Por su parte, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 reafirmó ese marco. El acuerdo fue alcanzado con la mediación del papa Juan Pablo II, después de las tensiones que llevaron a Argentina y Chile al borde de una guerra.

Durante su visita a Punta Arenas, Kast volvió a hacer referencia a ese proceso histórico al participar de una actividad en la que también estuvo presente el ministro del Interior y vocero del Gobierno chileno, Claudio Alvarado, y el titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

El reclamo chileno por el decreto argentino

En paralelo a las explicaciones y disculpas expresadas por funcionarios argentinos, el gobierno chileno espera una corrección formal del decreto argentino 457/2021. Ese documento menciona al estrecho de Magallanes como un "espacio compartido", una definición que Santiago considera contradictoria con la soberanía chilena sobre el paso.

El ministro chileno Fernando Barros aseguró que, según la información transmitida por las autoridades argentinas, el documento destinado a modificar esas directrices ya está preparado y a disposición de Javier Milei para su firma.

Sin embargo, Barros no precisó cuándo podría concretarse la medida. La eventual modificación del decreto permanece así como uno de los puntos pendientes luego de la controversia diplomática.

Una visita con la polémica como antecedente

La visita de Milei a Santiago se producirá después de que las autoridades de ambos países avanzaran para dar por superado el incidente generado por los dichos del jefe de la Fuerza Aérea argentina.

El mandatario argentino participará este jueves del Foro de Madrid y mantendrá encuentros con el presidente chileno y con Sarah Brooke Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para la Diplomacia Pública y los Asuntos Públicos.

En ese contexto, las declaraciones de Kast desde Punta Arenas funcionaron como una nueva reafirmación pública de la posición chilena sobre el estrecho de Magallanes.

La referencia a Juan Pablo II en Punta Arenas

Durante su recorrida por la región austral, Kast también participó de una actividad vinculada con el mejoramiento de viviendas. El encuentro se desarrolló en la sede vecinal Juan Pablo II, junto al ministro del Interior y vocero del Gobierno, Claudio Alvarado, y al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

El presidente chileno aprovechó la referencia al pontífice para recordar el Tratado de Paz y Amistad y el papel desempeñado en la resolución de las diferencias entre Argentina y Chile.

Así, la actividad en Punta Arenas combinó la agenda gubernamental con una nueva referencia a la cuestión territorial que había generado la reciente controversia. Antes de recibir a Javier Milei en Santiago, José Antonio Kast ratificó de manera pública la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes, al tiempo que valoró las disculpas de Carlos Presti y el reconocimiento expresado por las autoridades argentinas y chilenas.