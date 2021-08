Patricia Breppe estableció como objetivo que los jóvenes accedan a un empleo genuino y educación sin exclusión

La precandidata a diputada nacional por "Adelante Catamarca", Patricia Breppe, en diálogo con diario LA UNIÓN, comentó sobre la importancia de que una mujer ocupe uno de los primeros lugares en la lista de la alianza Juntos por el Cambio.

"Para mí es dar una señal muy importante, en particular en este siglo XXI porque se han dado rupturas que han sido fundamentales y que obedecen a la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo distintos colectivos y organizaciones feministas, sociales y de todo tipo que abogan por que las mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres", sostuvo la licenciada.

Y agregó: "Al lado de los hombres, con los hombres, nunca delante ni atrás de los hombres, así que para mí es una candidatura muy importante porque de alguna manera las mujeres van a tener una representación en los primeros lugares de la lista".

En este sentido, la precandidata opositora expresó que el respaldo recibido desde las diferentes líneas de la UCR provincial le demostró el nivel de consenso y una legitimidad muy importante, además del grado de responsabilidad que, considera, es mayor.

En cuanto a su decisión, señaló que "fue una decisión difícil de tomar porque fue un ofrecimiento que no esperaba, desde ningún lugar; yo estaba por presentarme a mi segundo mandato como decana de la Facultad de Humanidades de la UNCa y se dio este ofrecimiento por parte de las mujeres que me convocaron a varias reuniones; a mí me costó decidirme porque a esta altura de mi vida en la que, de alguna manera, iba concluyendo mi carrera académica en la universidad, hace más de 30 años que soy profesora en la Facultad de Humanidades, soy profesora titular concursada en la cátedra Política Social y he tenido distintas responsabilidades institucionales en unidad académica, estaba terminando este proceso, así que me tuve que debatir un poco con ese compromiso fuerte que sigo teniendo con mi Facultad y cuestiones personales, familiares que debía resolver".

Más adelante, se refirió a la figura del senador nacional Oscar Castillo y aseguró que su apoyo fue muy expreso, como el de otros referentes de las líneas, que apoyan a través de las mujeres su precandidatura. "Me genera una fortaleza tener ese consenso", indicó al respecto.

En tanto, afirmó que con el intendente de Belén y precandidato a senador nacional, Daniel "Telchi" Ríos, tiene "una relación muy buena". "Yo estoy también como él, conociéndonos en este trabajo de campaña; hemos estado trabajando en Belén, Laguna Blanca, Pomán, Santa María, Paclín y la verdad que lo que sentimos es una energía por parte de la gente muy buena".

"Es cierto que hay una decepción en general con la política, pero nos reciben, nos escuchan, nos expresan cuáles son sus preocupaciones, y esa es una señal de que los ciudadanos tienen un compromiso de querer tener una sociedad mejor", acotó a LA UNIÓN.

Por la misma línea, aseguró que "Telchi" tiene una capacidad de gestión muy importante y una empatía a raíz de la historia personal de su vida muy grande, sobre todo con los sectores más vulnerables.

Actualidad de Catamarca

En cuanto a su observación sobre la actualidad de la provincia y la gestión del Frente de Todos, explicó cuál sería su objetivo en caso de ser diputada nacional. "A la salida de esta pandemia, una de las cuestiones fundamentales que tenemos que trabajar todos, no solamente los candidatos de nuestra alianza, sino que todas las fuerzas políticas en su conjunto porque es la manera en la que vamos a lograr destrabar esta cuestión, es la situación de los jóvenes particularmente sobre el acceso a un empleo genuino y también la educación".

Particularmente, para concluir, explicó que "esta exclusión que se ha dado a raíz de la virtualidad para dar continuidad al proceso pedagógico; tenemos que trabajar para ver cómo podemos equlibrar, incluir a todos esos jóvenes, niños y adolescentes que por distintas razones, dificultades de acceso a esta virtualidad no han podido tener un proceso de enseñanza adecuado".