Patricia Bullrich anunció que será candidata a presidenta de la Nación en el 2023

Luego de confirmar que no será candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, la titular del PRO, Patricia Bullrich, anunció este martes que será candidata a presidenta de la Nación en el 2023.

En una disputa interna que dejó enojos y heridas, la exministra de Seguridad llegó a un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, y el sábado despejó el camino para avanzar con una lista de unidad en suelo porteño, que estará encabezada por la exgobernadora, María Eugenia Vidal.

“Yo le ganaba a Vidal, yo estaba convencida de que le ganaba”, dijo la presidenta del PRO.



“No voy a competir porque como presidenta del Pro siento que el valor de la unidad y el valor de comenzar a pensar un proyecto propositivo hacia el futuro. En vez de enfrentarme contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es nuestro único gobernador, esto es ganar-ganar: gano yo como presidenta del PRO porque voy recorrer todo el país y voy a ayudar a toda la dirigencia de Juntos por el Cambio en estas elecciones, y por otro lado ganamos porque no nos desgastamos”, dijo Bullrich en el programa “W: Ver y Rever”, por TN.

A continuación, anunció: “Me voy a proponer como una de las candidatas a presidenta en el 2023".

Bullrich anticipó que, si bien Vidal encabezará la lista de candidatos de unidad del PRO, la exgobernadora bonaerense no se salvará de tener que competir en una interna de Juntos por el Cambio. Deberá enfrentarse al economista Ricardo López Murphy, que irá con su propia lista en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la entrevista en TN, el periodista Nicolás Wiñazki le preguntó a la titular del PRO si estaba enojada con Mauricio Macri, que viajó a Europa y se desligó de la interna de Juntos por el Cambio. El exmandatario apoyaba a Bullrich en la Ciudad y presionó para que María Eugenia Vidal compitiera en la Provincia de Buenos Aires.

“Yo no estoy enojada con Macri. Yo le dije que era une error que fuera juez y parte en una elección, un expresidente, que es de todo nuestro espacio, no puede jugar una interna de la Ciudad por un candidato. Si había una interna, y se involucraba, estaba mal”, respondió Bullrich.

También lanzó una dura crítica a Alberto Fernández: “Es un Presidente que quiso ser y no alcanzó la estatura de un Presidente. Por una cuestión de personalidad y por algo que ya pasó en Santa Cruz y el no leyó: cada vez que gobernó alguien que no se llama Kirchner le hicieron la vida imposible”, disparó.