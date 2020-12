Patricia Bullrich: Santiago Cafiero está defendiendo a un vicepresidente que fue ladrón

El fallo de la Corte Suprema que avaló la condena del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) contra el ex vicepresidente Amado Boudou, por cohecho y negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público se convirtió en el eje de una nueva pelea entre el gobierno y la oposición.

Funcionarios nacionales salieron a defender al ex vicepresidente y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, los cruzó este sábado al remarcar que era un "ninguneo a las instituciones".

Tras rechazar el recurso del ex vicepresidente que lo dejó sin instancias de apelación, Santiago Cafiero salió a respaldarlo. "Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades. Hasta que no logremos un funcionamiento claro y honesto del Poder Judicial en su conjunto, la sociedad entera será rehén de la duda y la desconfianza. Necesitamos juicios justos para volver a confiar".

Y Bullrich le contestó. "La causa pasó por tribunales de primera instancia, segunda instancia, la tercera instancia que es la Cámara de Casación, y luego la Corte Suprema de Justicia dijeron que el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner se había apoderado de una empresa de manera ilegal, había hecho una maniobra fraudulenta. Y que el Jefe de Gabinete tenga que salir a decir que no se puede atacar así a una persona inocente es una cosa increíble, es la impunidad impotente", señaló Bullrich en diálogo con el programa "Sábado tempranísimo" de radio Mitre.

"Amado Boudou está condenado, va a volver a la cárcel y no va a poder ser vicepresidente nunca más en la vida. Nunca más en la vida va a poder hacer lo que hizo. En la Argentina, a pesar de los embates, hay resguardos institucionales, hay fronteras y barreras institucionales que los que van por todo no pueden pasar", agregó la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

"Cafiero directamente defiende a un ex vicepresidente que fue un ladrón, que se ha apoderado de una empresa, están todos los testimonios donde explicaron cómo habían sido los mecanismos de apropiación de esa empresa y está probado por cuatro instancias. ¿Cuántos ciudadanos llegan a la Corte Suprema? El 0,01% y este señor llegó por haber sido vicepresidente, lo habilitaron para que no quede ninguna duda y la Corte le dijo que su condena está ratificada", recalcó Bullrich.

La ex ministra macrista también le apuntó al ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro. "Con las cosas que dice el ministro del Interior tiene que ser el ministro de propaganda más que del interior. Este es un proceso que empezó cuando ellos eran Gobierno. Un caso en el que tanto (Margarita) Stolbizer como yo recibimos la información de lo que estaba pasando e hicimos un seguimiento del caso en 2012. En ese momento se supo y comenzó el funcionamiento de la Justicia y tuvimos que esperar ocho años. En un país normal hay que esperar dos años como máximo".

A su vez, afirmó: "Ahora quieren acusarnos a nosotros. Es la teoría de siempre: todo aquello que hice mal, todo lo que me robé, lo que descubrieron que me robé es porque había un grupo de gente que me quería perseguir. No, señor. Las cosas son fáciles y claras: si el vicepresidente no hubiera hecho estas maniobras fraudulentas de quedarse con una empresa nadie lo hubiera perseguido. Y además nadie lo persigue, solo la Justicia para volver las cosas a su lugar".

Y sobre el regreso de Boudou a la cárcel o el cumplimiento de la pena en su domicilio, Bullrich aseguró que son "mecanismos judiciales que uno tiene que entender" pero remarcó que las personas buscan "igualdad": "si alguien que tiene cinco años y medio de pena y lo cumple en una cárcel, que también lo haga el vicepresidente".