Patricia Bullrich: Yo era mejor candidata que Vidal, hubiera sacado más votos

Luego de la tirantez causada por la intención de Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal de competir por el mismo cargo y en el mismo distrito, las dirigentes políticas coincidieron en la importancia de que durante la campaña no haya “descalificaciones ni agravios entre los que forman parte” de la coalición.

Al menos así lo demostraron el 1° de agosto cuando compartieron por primera vez una entrevista televisiva. “Hoy estamos acá con Patricia para demostrarle a la gente que cuando nos decían 'no se peleen', entendimos que el camino era juntas y yo espero que todos los líderes de este espacio lo entiendan. El camino no es ese”, había argumentado Vidal al demostrar que habían dejado atrás las diferencias.

Pero ayer, Bullrich volvió a chicanear a la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio al asegurar que se considera mejor que ella para ocupar una banca en el Congreso.

“Yo era mejor candidata que Vidal. No mejor, sino que hubiera sacado más votos”, afirmó Bullirch en TN, quien al momento de argumentar sus dichos dijo que es lo que percibe de la gente en la calle.

“Es lo que siento, lo que veo. He construido una representación profunda y siento que es así. Lo vengo sintiendo hace tiempo y cuando voy por todo el país”, indicó la presidenta del PRO.

Consultada acerca de cuál es la tendencia de voto de Vidal y cuál sería la de ella, la ex ministra de Seguridad durante el gobierno macrista se negó a brindar precisiones: “Es algo incomprobable lo que digo, porque no voy a la elección. Yo decidí no estar, porque no quiero ser diputada”, agregó.

En la previa de la presentación oficial de las listas electorales, Vidal y Bullrich habían protagonizado varios cruces en medio de un clima de tensión para definir cuál de ellas encabezaría la lista de la oposición, pero con el tiempo lograron limar asperezas.

Es que tras una acuerdo con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex ministra aceptó su sugerencia de no postularse a diputada del distrito y desistir de competir con Vidal en las PASO del 12 de septiembre.

“Apuesto al 2023?, dijo Bullrich en una carta difundida a principios de julio en la que afirmó: “La elección parlamentaria nos pone frente al desafío de no permitir que nuestra Constitución sea letra muerta. Para lograr este propósito voy a declinar la posibilidad de ser candidata en los próximos comicios. Estoy segura de que para esa elección no soy imprescindible ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país”.

A pesar que Bullirch dijo que votará a María Eugenia Vidal, habló maravillas del candidato libertario Javier Milei, quien le disputa el voto joven a la candidata de Juntos por el Cambio. “Me parece que Javier Milei es un candidato interesante, no estoy contra él. Ha puesto un debate sin tener vergüenza, en el que defiende el liberalismo y la libertad. Me parece bueno y sincero su debate. Aporta ideas que a la Argentina le hacen bien”, admitió.