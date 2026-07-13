Pavimentación de la Ruta 43: trabajan a más de 4.000 metros de altura en la Cuesta de Paicuqui

El Gobierno de Catamarca continúa avanzando con la pavimentación de la Ruta Provincial 43, una de las obras de infraestructura vial más importantes para el desarrollo de la Puna catamarqueña. En la actualidad, las tareas se desarrollan en la Cuesta de Paicuqui, un sector ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde los equipos de trabajo ejecutan intervenciones destinadas a preparar el terreno antes de continuar con el proceso de asfaltado.

La obra constituye un proyecto estratégico por el impacto que tendrá sobre la conectividad de la región y por el papel que desempeñará en el fortalecimiento de las actividades logísticas, productivas, mineras y turísticas de la Puna. En ese sentido, los trabajos avanzan sobre uno de los tramos más exigentes desde el punto de vista geográfico, donde las condiciones del terreno requieren tareas específicas para garantizar la seguridad de la futura circulación.

Actualmente, el frente de obra se concentra en la adecuación de la traza en la Cuesta de Paicuqui, una etapa considerada fundamental para asegurar que la pavimentación se desarrolle sobre una infraestructura preparada para responder a las condiciones propias de la zona.

Trabajos en altura para preparar el terreno

Las tareas que se ejecutan en la Cuesta de Paicuqui comprenden una serie de intervenciones sobre el terreno destinadas a optimizar las condiciones de circulación antes de la colocación del pavimento.

En este sector, los equipos llevan adelante importantes movimientos de suelo con el objetivo de modificar el radio de giro en distintas curvas y mejorar las pendientes de la cuesta. Estas acciones permitirán adecuar la traza para brindar una circulación más segura y eficiente, teniendo en cuenta las características del camino y la complejidad del relieve en una zona ubicada a más de 4.000 metros de altura.

La preparación del terreno constituye una etapa indispensable para garantizar la continuidad del asfaltado y asegurar que la futura calzada reúna las condiciones necesarias para el tránsito.

Veinte kilómetros ya fueron pavimentados

La obra presenta avances concretos en distintos sectores de la Ruta Provincial 43. Hasta el momento, ya se encuentran 20 kilómetros pavimentados en el tramo comprendido entre la Villa de Antofagasta de la Sierra y la Cuesta de Paicuqui.

Ese avance permitió que las tareas se concentren ahora en la preparación del terreno para continuar extendiendo el asfaltado sobre el resto del recorrido. La ejecución de esta etapa representa un paso previo indispensable para dar continuidad a una obra que busca mejorar las condiciones de conectividad en uno de los sectores más importantes del oeste catamarqueño.

Un corredor estratégico para la Puna catamarqueña

La pavimentación del tramo de la Ruta Provincial 43 que une Antofagasta de la Sierra con el límite de la provincia de Salta es considerada una obra clave para el desarrollo regional.

Su concreción permitirá fortalecer la conectividad de toda la Puna catamarqueña y consolidar un corredor estratégico destinado a potenciar distintas actividades económicas. Entre los sectores que se verán beneficiados se encuentran la logística, la producción, la actividad minera y el turismo, áreas que dependen de una infraestructura vial adecuada para mejorar la circulación y facilitar el traslado de personas y bienes.

La obra apunta, de esta manera, a consolidar una red de comunicación terrestre que contribuya al crecimiento de la región y facilite la integración de las distintas localidades del oeste provincial.

Mejoras orientadas a una circulación más segura

Las intervenciones que actualmente se ejecutan en la Cuesta de Paicuqui no solo buscan preparar el terreno para el pavimento, sino también optimizar las condiciones de seguridad del camino. La modificación del radio de giro en las curvas y la corrección de las pendientes permitirán mejorar la circulación a lo largo de este tramo de montaña.

Estas obras forman parte de una planificación destinada a adecuar la infraestructura vial antes de avanzar con el asfaltado definitivo, garantizando que el recorrido ofrezca mejores condiciones para quienes transiten por la Ruta Provincial 43.

La obra continuará hacia Los Nacimientos

El proyecto no finalizará con la pavimentación del tramo actualmente en ejecución. Una vez concluidos los trabajos previstos entre Antofagasta de la Sierra y el límite con Salta, la obra avanzará mediante una variante hacia la localidad de Los Nacimientos.

Esta decisión responde al pedido realizado por esa comunidad, que solicitó ser incorporada al desarrollo del proyecto para resultar beneficiada con la nueva infraestructura vial.

De esta manera, la planificación contempla una etapa posterior que permitirá extender los beneficios de la pavimentación hacia esa localidad, ampliando el alcance de la obra dentro de la región puneña.

Una infraestructura orientada al desarrollo regional

La pavimentación de la Ruta Provincial 43 forma parte de una estrategia destinada a fortalecer la infraestructura vial de la provincia y mejorar la conectividad en una zona de relevancia para distintas actividades económicas. El desarrollo de un corredor pavimentado permitirá facilitar el transporte y contribuir al crecimiento de sectores considerados estratégicos para la Puna catamarqueña.

La continuidad de los trabajos en la Cuesta de Paicuqui representa un nuevo avance dentro de un proyecto que busca consolidar una vía de comunicación capaz de responder a las necesidades actuales y futuras de la región.