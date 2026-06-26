Piden la detención de Insaurralde en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación judicial que tiene como principal acusado al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal Sergio Mola solicitara su detención en la causa en la que se lo investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La definición ahora quedó en manos del juez Luis Armella, quien deberá resolver si hace lugar al requerimiento formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal.

La medida judicial se conoce en un contexto en el que la investigación volvió a cobrar impulso a partir de la difusión de una serie de videos que muestran a Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando importantes cantidades de dólares dentro del vestidor de la finca que ambos compartían en la localidad bonaerense de San Vicente.

La aparición pública de esas imágenes motivó nuevas medidas de prueba y profundizó las actuaciones que ya se encontraban en marcha en torno al patrimonio del exfuncionario.

Una causa que comenzó tras el viaje a Marbella

El expediente judicial tuvo su origen luego del viaje de lujo que Martín Insaurralde realizó en 2023 a Marbella, acompañado por la modelo Sofía Clerici. A partir de ese episodio comenzó una investigación destinada a determinar la evolución patrimonial del exintendente y la posible existencia de bienes incompatibles con sus ingresos declarados.

Con el correr de los meses, la pesquisa fue incorporando nuevos elementos. En octubre de 2024, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco solicitaron la indagatoria de Insaurralde por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El pedido de indagatoria no se limitó al exfuncionario. También alcanzó a un grupo de familiares, quienes son señalados por la investigación como posibles testaferros, en el marco de la hipótesis que intenta reconstruir el circuito patrimonial bajo análisis.

La empresa Sasaxa Libero S.A.

Uno de los aspectos centrales del expediente gira en torno a Sasaxa Libero S.A., la empresa propietaria de la casa de Martín Insaurralde ubicada en San Vicente.

En ese marco, declaró como testigo el contador de la firma, cuyo testimonio aportó datos considerados relevantes para la investigación. Según manifestó ante la Justicia, él firmaba los estados contables de la empresa creada por Insaurralde junto a un familiar, aunque aseguró que esa tarea la realizaba en bares y no en oficinas vinculadas a la sociedad.

Además, afirmó que sus claves de AFIP fueron utilizadas para presentar declaraciones juradas de la empresa sin que él hubiera intervenido en esa gestión, un dato que forma parte de las líneas de investigación que analizan los fiscales. Otro de los aspectos destacados de su declaración fue que sostuvo que nunca conoció personalmente a Martín Insaurralde y que la vivienda de San Vicente jamás apareció reflejada en los estados contables que él firmó durante su actuación profesional.

Estos elementos pasaron a integrar el conjunto de pruebas que buscan esclarecer el funcionamiento de la empresa y la composición patrimonial investigada.

Los videos de Jesica Cirio impulsaron nuevas medidas

La difusión de los videos durante el pasado fin de semana marcó un nuevo punto de inflexión en la causa. En las imágenes se observa a Jesica Cirio manipulando fajos de dólares guardados dentro de bolsas plásticas transparentes, material que motivó una inmediata reacción judicial.

A partir de ese episodio, la Justicia ordenó el allanamiento de dos domicilios pertenecientes a Cirio y a su expareja, Elías Piccirillo, con el objetivo de reunir nuevos elementos de prueba vinculados con la investigación.

En forma paralela, el fiscal Sergio Mola solicitó la realización de un peritaje técnico sobre los videos difundidos, con el propósito de establecer con precisión el monto de dinero que aparece registrado en las imágenes.

Pericias sobre el teléfono celular

Como parte de las medidas adoptadas en el expediente, y luego de los allanamientos realizados en sus propiedades, Jesica Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia. Posteriormente, especialistas en informática forense comenzaron el análisis del dispositivo con el objetivo de intentar recuperar los metadatos correspondientes a los archivos originales de los videos.

El propósito de esa tarea pericial es determinar la fecha exacta de grabación de las imágenes y establecer la procedencia de los archivos, información que podría aportar nuevos elementos para el avance de la investigación.

Mientras continúan desarrollándose las distintas medidas probatorias, la causa permanece en una etapa de definiciones importantes. El pedido de detención formulado por el fiscal Sergio Mola constituye uno de los movimientos más relevantes del expediente desde su inicio, aunque la decisión final dependerá ahora de lo que resuelva el juez Luis Armella, quien deberá evaluar el conjunto de pruebas incorporadas hasta el momento y definir el futuro procesal de Martín Insaurralde en una investigación que también abarca presunto lavado de activos y que continúa sumando actuaciones judiciales.