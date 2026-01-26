Polémica de Cosquín: la dura referencia de un poeta a Milei que generó aplausos

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín volvió a confirmar en su edición 2026 que, además de música y tradición, es también un escenario donde la realidad social y política del país encuentra eco. Lo que estaba previsto como un inicio protocolar de la segunda luna terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del festival, luego de que el poeta Hugo Rivella pronunciara un discurso cargado de simbolismo que rápidamente se volvió viral.

Rivella, reconocido poeta y coordinador del tradicional Encuentro de Poetas de Cosquín, tomó el micrófono antes del clásico grito de apertura y recitó su obra titulada "Abrir el corazón". Bajo el cielo del Valle de Punilla, el texto comenzó con un tono introspectivo y lírico, pero en cuestión de versos viró hacia una denuncia social directa, que generó una reacción inmediata tanto en la Plaza Próspero Molina como en las redes sociales.

La frase que concentró la atención y desató el debate fue una metáfora que muchos interpretaron como una referencia explícita, aunque sin mención nominal, al presidente Javier Milei.

"Soplarlo sobre el corazón del juez, del traidor, del narcotraficante, del político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado", declamó Rivella ante una platea que osciló entre el silencio atento, el murmullo y los aplausos.

➡️ "El político que se cree león pero es una rata que grita desaforado"



Todo Cosquín celebró la puteada contra Milei, acá no aparece para "cantar", ¿no? pic.twitter.com/TEx4c5WBjW — Al Toque (@altoque_ok) January 26, 2026

El impacto fue inmediato. En pocos minutos, el fragmento comenzó a circular en redes sociales, acompañado por interpretaciones políticas, apoyos, críticas y cruces que reavivaron la discusión sobre el rol del folklore como expresión cultural y herramienta de posicionamiento ideológico.

Un festival atravesado por la grieta

El episodio se inscribe en una temporada de festivales marcada por fuertes contrastes políticos. Días atrás, el presidente Milei había sido recibido con una ovación en el Festival de Jesús María, donde incluso compartió escenario con el Chaqueño Palavecino, en una imagen que buscó mostrar cercanía con las tradiciones populares.

En Cosquín, en cambio, el clima fue distinto. El propio Rivella definió su intervención como un gesto de "resistencia", una palabra que resonó con fuerza en un contexto de ajuste económico, recortes presupuestarios y debates profundos sobre el rumbo del país.

La tensión política en Córdoba no se limita al escenario de Punilla. En las últimas semanas, distintos dirigentes provinciales manifestaron posiciones críticas frente al Gobierno nacional. Entre ellos, el intendente de Leones, Fabián Francioni, quien expresó públicamente su rechazo a una eventual visita presidencial a la Fiesta Nacional del Trigo, prevista para febrero.

La palabra como territorio político

Más allá de las lecturas partidarias, el poema de Rivella volvió a poner en discusión el lugar de la palabra en el folklore argentino. Lejos de limitarse a una crítica puntual, el texto recorrió imágenes de una "patria herida", la "infancia en la vereda", las desigualdades sociales y distintas formas de violencia estructural, desde el machismo hasta la exclusión económica.

En ese marco, la Plaza Próspero Molina fue reivindicada como un espacio de identidad colectiva, memoria y lucha cultural, donde la poesía y la música funcionan como herramientas para interpelar al poder y expresar el malestar social.

El cierre del poema dejó en claro esa intención: una invitación a "abrir el corazón" como alternativa a la violencia simbólica y material, y a no "arrojar piedras", aun en tiempos de profunda polarización.

La escena volvió a confirmar que Cosquín no es solo un festival de folklore, sino también un escenario donde la cultura popular dialoga, discute y toma posición frente a la coyuntura política. En 2026, una vez más, la palabra tuvo un peso ineludible y volvió a demostrar que, en Argentina, el folklore sigue siendo una forma viva de expresión social y política.