Polémica por una millonaria contratación directa para la logística de la visita del Papa al país

Una denuncia presentada en A24, durante el programa WiFi, conducido por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioritti, puso bajo cuestionamiento los gastos destinados a organizar los actos centrales de la visita del papa León XIV. El eje de la presentación se centró en el monto de una oferta registrada en el sistema COMPR.AR y en las características del procedimiento administrativo utilizado para la contratación.

De acuerdo con el cuadro comparativo disponible, DF Entertainment S.A. presentó una oferta por $8.690 millones, una cifra equivalente a aproximadamente US$5,6 millones. La conversión toma como referencia la cotización vendedora del dólar del Banco Nación correspondiente a este jueves, que se ubicó en $1.550.

El monto constituye el dato central de la documentación analizada y permite dimensionar el volumen económico de la propuesta presentada para la organización de los actos. Sin embargo, la existencia de una oferta registrada no implica, por sí sola, que el contrato haya sido adjudicado a la empresa.

El expediente y la estructura administrativa involucrada

El procedimiento de contratación figura con el número 79-0012-CDI26 y se encuentra asociado al expediente EX-2026-100191830-APN-DCYC#JGM. Según los datos consignados, corresponde a la Unidad Operativa de Contrataciones 79/000, dependiente de la Dirección General Técnico Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La identificación de estas dependencias permite establecer el ámbito administrativo en el que se tramita el proceso y vincular la oferta económica con su correspondiente registro documental. En este contexto, el cuadro comparativo de COMPR.AR constituye la referencia para informar tanto la empresa consignada como el importe presentado.

La firma identificada en la documentación es DF Entertainment S.A., con CUIT 30-71494283-9. Estos datos individualizan a la compañía que figura en el procedimiento y permiten distinguir la presentación económica de una eventual decisión administrativa posterior.

La discrecionalidad del procedimiento y el rol de Diego Santilli

La denuncia también cuestionó la discrecionalidad del procedimiento y planteó interrogantes sobre el rol de Diego Santilli. No obstante, resulta necesario diferenciar los cuestionamientos formulados en la presentación de los elementos que efectivamente constan en la documentación consultada.

En particular, los registros disponibles no acreditan una intervención personal del jefe de Gabinete de Ministros. Por lo tanto, la información examinada permite identificar el área administrativa a cargo de la contratación, pero no establecer, a partir de esos documentos, una participación personal del funcionario en el proceso.

Esta distinción resulta relevante para delimitar el alcance de los datos difundidos y evitar que los cuestionamientos sobre el procedimiento se confundan con hechos que no están acreditados en el material disponible.

Qué acredita la documentación y qué queda pendiente de establecer

El cuadro comparativo de COMPR.AR permite informar la existencia de una oferta por $8.690 millones, presentada por DF Entertainment S.A., y su equivalencia aproximada de US$5,6 millones al tipo de cambio de referencia señalado. También permite identificar el número del procedimiento, el expediente administrativo y la unidad de contrataciones correspondiente.

Sin embargo, la documentación disponible no constituye por sí misma una adjudicación formal. En consecuencia, el registro de la oferta no permite afirmar que la empresa haya resultado adjudicataria ni que el importe consignado represente un contrato definitivamente otorgado.

El caso reúne, así, dos dimensiones diferenciadas: por un lado, una propuesta económica de magnitud significativa para organizar los actos centrales de la visita del papa León XIV; por otro, los cuestionamientos sobre la discrecionalidad del procedimiento y las responsabilidades vinculadas con su tramitación. La información aportada permite describir ambos aspectos, aunque mantiene como límite documental la ausencia de una acreditación formal de adjudicación y de constancias que demuestren una intervención personal del jefe de Gabinete.