Polti dijo que un chofer de Jalil tenía Covid-19 y el Gobierno lo desmintió

Anoche, se vivió una situación bastante particular, luego de que el intendente de Recreo, Luis Polti, declarara que el gobernador Raúl Jalil no había asistido a un acto en la localidad de Esquiú, porque un integrante del cuerpo de colaboradores del mandatario provincial había dado positivo para Covid-19 y por eso, decidió resguardarse.

Luego de inaugurar la iluminación led sobre la Ruta Provincial N° 20, a la altura de Esquiú, el jefe comunaldialogó con la prensa e indicó que el gobernador no asistió al acto porque se estaba “reguardando” ante un caso positivo registrado en su equipo de trabajo. “Viene la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, ya viene la Provincia respaldada por nuestro gobernador Raúl Jalil, quien hoy tendría que haber estado acá, pero por un problema que todos ya sabemos, uno de sus choferes ha dado positivo y por eso él se está cuidando, para saber que no lo tenga él”, indicó Polti y agregó: “Él (Jalil) no anduvo con él (chofer) todos estos días, pero para tener más certeza de lo que está pasando, no vino”.

Luego de la consulta de LA UNIÓN a fuentes del Gobierno provincial, desde el Ministerio de Comunicación se envió un breve comunicado desmintiendo esa versión. “Ante versiones surgidas sobre un supuesto contagio del personal que presta servicios en la custodia del gobernador de la provincia, el COE Catamarca aclara que ninguna de las personas que trabaja como seguridad de la gobernación ha dado resultados positivos a testeos PCR”, señaló el parte de prensa.

Por otra parte, se informó que ayer no se registraron nuevos casos positivos de Covid-19 y tampoco pacientes recuperados. Por este motivo, los casos activos se mantienen en 7 y los aculumados, en 63.