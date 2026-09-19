Jalil se reunió con caciques de El Tolar y Chistín para analizar y proyectar obras viales

Raúl se reunió con caciques de El Tolar y Chistín para analizar y proyectar obras viales

El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a los caciques de las comunidades de El Tolar y de la localidad de Chistín, ubicadas en el norte del departamento Belén, con quienes analizó la marcha de los trabajos que se están realizando en la zona y la posibilidad de proyectar nuevas obras viales para optimizar el acceso a la región.

En la reunión, se abordó el estado de los trabajos que se están ejecutando actualmente en la ruta que conecta la localidad de El Durazno con El Tolar. En este sentido, tanto el gobernador como los caciques destacaron la labor conjunta que se lleva adelante entre la Dirección de Vialidad Provincial y el personal del municipio de Puerta de Corral Quemado, articulando esfuerzos y sumando recursos para optimizar ese trazado.

Otro de los puntos de la charla fue el análisis y la posibilidad de proyectar la pavimentación de un tramo que va desde el ingreso a la localidad de La Ciénaga (donde está emplazado el hospital comunal) hasta la localidad de Chistín. Se trata de un trayecto de camino de aproximadamente 14 kilómetros cuya concreción representaría una mejora sustancial para la calidad de vida de todos los habitantes de las comunidades.