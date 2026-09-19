Kicillof mira a 2027 y pide una construcción federal: "Una alternativa no se construye desde una oficina"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este sábado un plenario federal en Avellaneda, donde reforzó su posicionamiento político de cara a las elecciones de 2027 y llamó a construir una alternativa nacional frente al Gobierno de Javier Milei. Durante su discurso, afirmó: "Cuenten conmigo para que el año que viene haya una alternativa para terminar con este modelo".

La definición se produjo ante dirigentes, militantes, intendentes y referentes del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que impulsa el gobernador. El encuentro estuvo atravesado por la reorganización del peronismo y las diferencias internas dentro de ese sector.

"Estamos acá para comprometernos a construir una alternativa. No alcanza con resistir: tenemos que ofrecer una esperanza para el pueblo argentino", sostuvo Kicillof, al cuestionar el rumbo económico de la administración de Javier Milei.

En otro tramo de su intervención, el mandatario bonaerense apuntó hacia la forma en que debe desarrollarse esa construcción política y afirmó: "Una alternativa no se construye desde una oficina". También señaló que "las nuevas canciones se componen colectivamente y de abajo para arriba", en referencia a las diferencias existentes dentro del peronismo y a las críticas recibidas por la construcción de su propio espacio.

El armado federal de Kicillof

El plenario reunió a dirigentes de distintas provincias, sindicatos y organizaciones políticas y sociales vinculadas al Movimiento Derecho al Futuro. El encuentro formó parte de la expansión territorial del espacio, que durante los últimos meses realizó actividades en distintos puntos del país.

Kicillof destacó las recorridas realizadas por provincias como Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes, La Pampa, Córdoba y Misiones, donde, según planteó, mantuvo encuentros con estudiantes, trabajadores, empresarios, productores, comerciantes, dirigentes políticos y organizaciones sociales.

En ese contexto, sostuvo que para construir una alternativa nacional es necesario conocer las distintas realidades provinciales y afirmó: "Para construir una alternativa nacional primero hay que escuchar a la Argentina".

La estrategia federal también alcanza a las provincias del interior, entre ellas Catamarca, en un escenario en el que el espacio busca ampliar su presencia territorial y consolidar una estructura política con alcance nacional de cara al próximo ciclo electoral.

Críticas al Gobierno de Javier Milei

Durante el plenario, Kicillof cuestionó el rumbo económico de la administración nacional y sostuvo que el modelo impulsado por el Gobierno perjudica a la producción, el trabajo y la industria nacional.

El gobernador bonaerense planteó además que la construcción de una alternativa debe tener alcance nacional y advirtió que las provincias y municipios enfrentan mayores responsabilidades mientras cuentan, según su diagnóstico, con menores recursos.

En ese sentido, sostuvo que la discusión excede el ajuste económico y también involucra el funcionamiento del federalismo. "No es solo un ajuste, es una concepción de país", afirmó.

Kicillof también señaló que las provincias no pueden resolver por sí solas problemas que, según su planteo, tienen alcance nacional: "No existe una solución provincial para una tragedia nacional", expresó.

El gobernador bonaerense vinculó esta situación con los recursos que, según afirmó, la Nación retiene a la provincia de Buenos Aires y cuestionó el esquema de distribución de fondos entre la administración nacional y los gobiernos provinciales.

Una definición con la mirada puesta en 2027

El discurso de Avellaneda reforzó la proyección nacional de Kicillof y su intención de consolidar al Movimiento Derecho al Futuro como un espacio con presencia más allá de la provincia de Buenos Aires.

Aunque la definición sobre una candidatura presidencial fue interpretada por distintas coberturas como un paso hacia su eventual postulación, el eje formal de su discurso estuvo puesto en construir una alternativa nacional de cara a 2027, con una estructura federal y participación territorial.

El planteo se produce mientras el peronismo atraviesa un proceso de reorganización interna y distintos sectores discuten el liderazgo opositor para el próximo ciclo electoral. En ese escenario, Kicillof busca fortalecer su propio armado político mediante una construcción que, según sus palabras, debe desarrollarse "de abajo para arriba" y con presencia en las distintas provincias del país.