Proyecto Kachi: piden incorporar a Belén como área de influencia directa

La senadora provincial Soledad Blas participó de la Audiencia Pública realizada en la localidad de El Peñón, en el marco del proceso de participación ciudadana correspondiente al Informe de Impacto Ambiental de la etapa de explotación del Proyecto Kachi, donde presentó formalmente el pedido para que el Departamento Belén, con especial consideración de Villa Vil y Laguna Blanca, sea reconocido como zona de impacto directo y área de influencia directa del proyecto.



Durante su intervención, Blas planteó que la delimitación del área de influencia no debe contemplar solamente la ubicación física del emprendimiento, sino también los efectos ambientales, territoriales, sociales, económicos y logísticos que puede generar sobre las comunidades vinculadas al proyecto.



En la documentación presentada por la empresa, el área de influencia directa se circunscribe al Departamento Antofagasta de la Sierra, mientras que la provincia de Catamarca es considerada dentro del área de influencia indirecta. Frente a esta delimitación, la legisladora sostuvo la necesidad de que Belén sea reconocida específicamente dentro del área de influencia directa, atendiendo a las características particulares de su vinculación con el emprendimiento.



Uno de los principales fundamentos del pedido es la situación de Villa Vil y Laguna Blanca, tanto por su proximidad y continuidad ambiental con la región donde se desarrolla Kachi como por la vinculación existente a través de la Ruta Provincial 43, corredor que articula la circulación regional de personas, transporte, insumos, servicios y actividades económicas.



La presentación puso también especial énfasis en el impacto socioeconómico que un proyecto de esta magnitud puede generar sobre Belén, particularmente en materia de empleo, capacitación, contratación de proveedores, transporte, alojamiento, comercio y prestación de servicios.



En ese sentido, se solicitó que el Departamento Belén, y especialmente Villa Vil, sea contemplado expresamente en las propuestas, programas y convocatorias de empleo, capacitación y desarrollo de proveedores, tanto de la empresa titular como de sus contratistas y subcontratistas.



Blas valoró además la realización de la Audiencia Pública y la participación de la comunidad de Antofagasta de la Sierra, destacando la importancia de estos espacios para escuchar a las comunidades, conocer sus inquietudes y garantizar su participación en las decisiones vinculadas al desarrollo minero.



"Este planteo no busca quitar ni disputar derechos a Antofagasta de la Sierra. Buscamos sumar a Belén, especialmente a Villa Vil y Laguna Blanca, para que los impactos que efectivamente puedan producirse sean evaluados y para que nuestras comunidades también sean parte de las oportunidades que genera el proyecto", expresó la senadora.



La presentación formal solicita, además, que estas consideraciones sean incorporadas al expediente administrativo del Proyecto Kachi y evaluadas técnicamente antes de la emisión o actualización de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.



Una agenda de desarrollo para Belén y el oeste



El planteo se inscribe en una agenda más amplia de desarrollo para Belén y el oeste catamarqueño, entendiendo que el crecimiento de la actividad minera debe estar acompañado por infraestructura que permita sostener nuevas inversiones y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de vida de las comunidades.



En ese marco, Blas volvió a destacar la importancia de avanzar con el Interconectado Eléctrico del Oeste, una obra estratégica para fortalecer el sistema energético de Belén y de los departamentos del oeste y acompañar el crecimiento productivo y minero de la región.



"Si nuestros territorios forman parte de una región que está protagonizando el desarrollo minero de Catamarca, ese crecimiento también tiene que verse reflejado en infraestructura, empleo, proveedores locales y mejores condiciones de vida para nuestra gente", concluyó la senadora.