Milei definió a Francisco como "el argentino más importante de toda la historia"

En el marco de su visita oficial a Israel, el presidente Javier Milei dedicó un mensaje al cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, en un gesto que combinó reconocimiento institucional y evocación personal. La declaración se produjo luego de su paso por el Santo Sepulcro, en Jerusalén, donde el mandatario participó de un homenaje en uno de los sitios más emblemáticos del cristianismo.

A través de su cuenta personal en la red social X (exTwitter), el jefe de Estado escribió: "Abrazo a la distancia Santo Padre", acompañando el mensaje con una serie de imágenes de un encuentro que había mantenido con quien fuera el líder de la Iglesia Católica. En ese mismo posteo, Milei definió a Jorge Bergoglio como "el argentino más importante de toda la historia", una afirmación que sintetizó el tono de su reconocimiento.

Aquí con el argentino más importante de toda la historia...

Abrazo a la distancia Santo Padre. pic.twitter.com/rpbf6uLHK9 — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

La publicación se dio pocos minutos después de que la Oficina de Presidencia del Estado (OPRA) difundiera una imagen del mandatario en el Santo Sepulcro. En la fotografía se lo observa con los ojos cerrados y visiblemente compenetrado con la situación, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Una anécdota personal con el Papa

En otro mensaje difundido también a través de X, Milei sumó una dimensión más íntima al recordar un episodio de su vínculo con el papa Francisco. El Presidente evocó el momento en el que le pidió disculpas por haberlo insultado en televisión abierta, un hecho que había marcado la relación entre ambos en el pasado.

Según relató, la respuesta de Bergoglio fue contundente y reveladora de su estilo: "En esa misma visita le pedí perdón por mi error y su respuesta fue propia de un grande: 'no te calentés, todos hacemos boludeces de chico'". La frase, reproducida textualmente por el mandatario, aportó un matiz humano al recuerdo y reforzó la imagen de cercanía que buscó transmitir.

Contexto de la visita a Israel

El mensaje presidencial se inscribe en el contexto de la visita de Milei a Israel, realizada en el marco del 78° día de la independencia de ese país. La agenda incluyó su presencia en Jerusalén y la participación en distintas actividades oficiales, entre ellas el paso por el Santo Sepulcro, donde se produjo el homenaje al papa Francisco.

Este escenario internacional le dio al mensaje una proyección particular, al vincular el recuerdo del Pontífice con un momento de alta visibilidad diplomática. La combinación de ambos elementos —la conmemoración y la visita oficial— reforzó el carácter institucional del pronunciamiento.

Milei en el Santo Sepulcro

El mensaje de Victoria Villarruel

La conmemoración del primer aniversario de la muerte del papa Francisco también fue motivo de pronunciamiento por parte de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien utilizó igualmente su cuenta de X para expresar su homenaje.

En su mensaje, Villarruel destacó el rol global de Bergoglio al señalar que "llevó la voz de la Argentina al mundo, recordándonos la importancia de la fe, la dignidad humana y el compromiso con quienes más sufren". De esta manera, subrayó el impacto internacional del Papa y su mensaje centrado en valores fundamentales.

Hoy se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco, el primer sumo pontífice argentino y americano de la historia.



Llevó la voz de la Argentina al mundo, recordándonos la importancia de la Fe, la dignidad humana y el compromiso con quienes más sufren.



Para los católicos,... pic.twitter.com/cf7jqepCQI — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 21, 2026

La vicepresidenta también introdujo una reflexión de carácter espiritual al afirmar que, para los católicos, "su partida nos pone frente al misterio de la vida eterna y nos invita a renovar la esperanza en la promesa de Dios". En esa línea, definió a Francisco como "una figura histórica cuya huella traspasó todas las fronteras y motivó a generaciones".

Un legado destacado desde la política

El mensaje de Villarruel incluyó además una dimensión de compromiso hacia el futuro, al señalar: "Elevo una oración por el eterno descanso de su alma, con la convicción de que debemos seguir trabajando por una Argentina que defienda la vida, la familia y la dignidad de cada persona".

En el cierre, la vicepresidenta apeló a la continuidad del legado del Papa al expresar: "Que su legado nos impulse a perseverar en el camino de la fe, el servicio y el amor a la Patria. Su recuerdo siempre prevalecerá entre nosotros".