Otorgaron personerías jurídicas a organizaciones civiles de Catamarca

En un acto realizado en Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil encabezó la entrega de personerías jurídicas a diversas entidades y organizaciones civiles, en una ceremonia que puso en valor el rol de estos espacios en la vida comunitaria. La actividad contó con la presencia del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y del secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros.

La jornada también reunió a otras autoridades provinciales, entre ellas la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, consolidando así un marco institucional que acompañó el reconocimiento formal a las organizaciones. El otorgamiento de personerías jurídicas representa un paso clave para el funcionamiento legal de las entidades, habilitándolas a desarrollar sus actividades con respaldo jurídico.

El valor del trabajo comunitario

Durante la ceremonia, el director de Inspección General de Personerías Jurídicas, Jorge Fernández, destacó el compromiso de las organizaciones sociales y subrayó las dificultades que implica sostener una asociación civil en el tiempo. En ese sentido, puso el foco en el esfuerzo cotidiano que realizan quienes integran estos espacios.

El funcionario expresó que "no es fácil sostener una asociación civil, por eso valoramos profundamente el trabajo que realizan en beneficio de la comunidad", una definición que sintetizó el reconocimiento institucional hacia las entidades que desarrollan tareas sociales, culturales y productivas en distintos puntos de la provincia.

Asimismo, Fernández aseguró que el Estado continuará acompañando el crecimiento de estas organizaciones, entendiendo su rol como un pilar fundamental en el entramado social.

Capacitaciones para fortalecer la gestión

En el marco del acto, también se anunció una línea de trabajo orientada al fortalecimiento institucional de las entidades recientemente reconocidas. En este sentido, el director de Inspección General de Personerías Jurídicas adelantó que se impulsarán capacitaciones destinadas a mejorar la gestión interna de las organizaciones.

Según explicó, la iniciativa apunta a brindar herramientas concretas que permitan a las asociaciones consolidarse y ampliar su capacidad de acción. "La idea es acompañar este proceso con herramientas que permitan a las entidades crecer y consolidarse", señaló, marcando una proyección de trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil.

La voz de las organizaciones

El acto también incluyó testimonios de representantes de las entidades beneficiadas, quienes compartieron el significado de haber obtenido la personería jurídica. Entre ellos, Sharon, integrante de la Asociación de Inmigrantes en Catamarca, destacó el valor simbólico y colectivo de este reconocimiento.

En su intervención, definió el logro como "la concreción de un sueño colectivo", y agregó que se trata del resultado de múltiples historias atravesadas por la migración. "Es el resultado de muchas historias que se cruzaron lejos de su tierra de origen, pero con la esperanza intacta", expresó, poniendo en palabras el sentido de pertenencia y construcción comunitaria que atraviesa a estas organizaciones.

Las entidades reconocidas

Durante la ceremonia, se otorgaron personerías jurídicas a un conjunto diverso de organizaciones, reflejando la pluralidad de iniciativas que se desarrollan en la provincia. Las entidades reconocidas fueron:

Centro Vecinal 23 de Abril

Neurodiversidad Catamarca

Fundación Puertas Abiertas

Club Airsoft Catamarca

Instituto Atlético del Valle

Promotores de la Fruticultura Familiar en Catamarca

Paseo de Compras de Productos Catamarqueños

Inmigrantes en Catamarca

Asociación Civil Alemana en Catamarca

Cada una de estas organizaciones desarrolla actividades en distintos ámbitos, desde lo social y comunitario hasta lo deportivo, productivo y cultural, lo que da cuenta del amplio espectro de acción de la sociedad civil.