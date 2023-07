Puente lanzó duras críticas contra Palladino

El diputado provincial Tiago Puente (UCR, Juntos por el Cambio), salió al cruce de las declaraciones de la exministra Claudia Palladino, quien en declaraciones públicas defendió el sistema de salud provincial.

“A la campaña de declaraciones mentirosas y malintencionadas por parte del Gobierno, ahora se le suma la de la doctora Palladino, a la que quisiera preguntarle en qué Catamarca vive ella, porque la que describe claramente es muy distinta a la que vive el resto de los catamarqueños y catamarqueñas”, disparó el dirigente, que encabeza la lista de “Hagamos el cambio de nuestras vidas” para la cámara baja provincial.



“Yo no me quiero acostumbrar y perder la capacidad de asombro ante la ola de ridiculeces que dicen aquellos quienes tienen las herramientas para hacer las cosas bien y lo único que hacen es sostener el negocio del Grupo Jalil. Que sea justo ella la que señale con un dedo a Juntos por el Cambio de ver a la salud como un mercado, habla de los niveles de hipocresía con los que se manejan”, cuestionó Puente, a lo que agregó: “Se encargaron de detonar la salud pública que sólo se sostiene por el esfuerzo de su personal, que pusieron y ponen el cuerpo para hacerle frente a la crisis en la que los sumergieron y que lejos de reconocerlos, fueron tratados como delincuentes: o se olvida la Dra. cuando el personal de salud tuvo que irrumpir en una sesión de Diputados para que alguno de su Bloque de la cara y las respuestas que su jefe político eligió no dar y que solo se escondía en viajes para vaya a saber qué”.