Qué dijeron los referentes políticos locales sobre el atentado contra Cristina

Tras el intento de magnicidio de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, en las últimas horas distintos referentes políticos salieron a manifestarse en repudio a lo sucedido.

Una de las primeras en expresarse fue la Senadora Nacional Lucía Corpacci, quien comparó el grave incidente con el intento de atentado a Raúl Alfonsín ocurrido en el 90. Además, pidió dejar de "sembrar odio" y manifestó su solidaridad con la Vicepresidenta.

Por su parte, el Gobernador Raúl Jalil se expresó brevemente, afirmando que lo ocurrido "es inadmisible en un país democrático".

Lo sucedido hoy atentando hacia la vicepresidenta @CFKArgentina es inadmisible en un país democrático.

Auguro un país y sociedad sin violencia, con respeto entre todos y todas. — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) September 2, 2022

En tanto, el Vicegobernador Gustavo Saadi repudió el intento de magnicidio, así como cualquier expresión que vaya “en contra de la paz” y aludió a las "épocas oscuras" vividas en la historia de nuestro país. Repudio totalmente el intento de magnicidio a la Vicepresidenta de la Nación @CFKArgentina y cualquier expresión que marche en contra de la paz que merece el pueblo argentino.Nuestro país ya sufrió lo suficiente en épocas oscuras para aprender que la violencia jamás es el camino. — Gustavo Saadi (@GustavoSaadi) September 2, 2022

Posteriormente, el Partido Justicialista no solo repudió el hecho, sino que atribuyó lo sucedido al "odio de los que desembozadamente pretenden irracionalmente un golpe destituyente y proscriptivo". Además reclamaron "el pronto esclarecimiento no solo del que pretendió atentar contra Cristina, sino de los responsables intelectuales de semejante atropello consentido por la derecha reaccionaria y algunos medios". También hicieron referencia a la persecución que sufrió en el pasado el peronismo. Por último, afirmaron que "hay sectores que no comprenden que la paz se construye entre todos, sin odios".