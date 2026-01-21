"Qué injusto ha sido todo": el duro mensaje de la pareja de Nahuel Gallo por el cumpleaños de su hijo

En un nuevo y contundente reclamo público, María Alexandra Gómez, pareja de Nahuel Gallo, el gendarme catamarqueño secuestrado por el régimen de Venezuela, difundió este martes un mensaje cargado de dolor y esperanza con motivo del tercer cumpleaños de Víctor, el hijo de ambos. Se trata de una fecha atravesada por la ausencia: dos de esos tres años, el niño los pasó lejos de su padre, quien permanece detenido en condición de desaparición forzada desde diciembre de 2024.

El mensaje fue publicado en redes sociales y rápidamente se viralizó, sumándose a una serie de manifestaciones públicas que buscan mantener vigente el reclamo por la liberación del uniformado argentino. La publicación se conoce además en un contexto de alta sensibilidad política, a poco más de dos semanas de que el régimen venezolano anunciara la liberación parcial de presos políticos, sin que hasta el momento haya novedades sobre el caso de Gallo.

"Hoy es el cumpleaños número 3 de Víctor, dos de ellos apartado injustamente de su papá. Ha sido un año durísimo, donde hemos luchado. Tan chiquito, le tocó vivir cosas que no tendría que estar viviendo", expresó Gómez en su mensaje. Y agregó: "Aunque por ahora estamos rotos, quiero que sepas que tu papá te ama muchísimo y que estoy segura de que hoy estará pensando mucho en ti".

La mujer también hizo referencia directa a la situación de su pareja, quien lleva 409 días privado de su libertad. "Qué injusto, qué cruel ha sido todo. Libérenlo ya. Es inocente, saben que es inocente. Esto es un crimen de lesa humanidad", escribió, en una de las frases más contundentes del posteo.

Nahuel Gallo fue secuestrado el 8 de diciembre de 2024 por el aparato represivo del régimen bolivariano cuando intentaba ingresar a Venezuela por un paso fronterizo entre Colombia y ese país. Según se informó oficialmente, el gendarme contaba con toda la documentación y los permisos exigidos en regla. Desde ese momento, permanece incomunicado, sin asistencia consular ni acceso a una defensa legal, lo que configura una situación de desaparición forzada, de acuerdo con organismos de derechos humanos.

Diversas fuentes confirmaron que Gallo continúa detenido en El Rodeo 1, uno de los centros de detención más emblemáticos del régimen venezolano, donde permanecen alojados decenas de presos políticos, tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros. El caso del gendarme argentino es considerado de alta sensibilidad diplomática y es seguido de cerca tanto por el Gobierno argentino como por autoridades de Estados Unidos.

En las últimas semanas, el presidente Javier Milei, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad Nacional reiteraron en distintos foros internacionales el reclamo por la liberación inmediata del uniformado, aunque hasta ahora sin resultados concretos. El tema también fue planteado ante organismos multilaterales y espacios de defensa de los derechos humanos.

Hace dos semanas, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y hermano de Delcy Rodríguez —quien quedó a cargo de manera interina del régimen tras el arresto de Nicolás Maduro— anunció como "gesto unilateral" la liberación de presos políticos. Sin embargo, solo fueron excarceladas menos de 200 personas de un total que supera las 1.000, y el nombre de Nahuel Gallo no figuró entre los liberados.

El mensaje de María Alexandra Gómez recibió múltiples muestras de apoyo. Entre ellas, se destacó la respuesta de la dirigente venezolana Elisa Trotta, quien escribió: "Nadie merece tanto sufrimiento, especialmente ningún niño como Víctor merece ser separado de su papá. Por él y por todos seguiremos luchando hasta que Nahuel y cada uno de nuestros presos políticos sean libres. No estás sola".

Mientras el tiempo pasa, la familia de Nahuel Gallo continúa reclamando justicia, verdad y libertad, con la voz firme de una madre que, en medio del dolor, decidió transformar el cumpleaños de su hijo en un nuevo llamado a la conciencia internacional.