Realizarán una audiencia informativa con participación comunitaria en Fiambalá

El Gobierno provincial llevará adelante este miércoles 11 de febrero en la ciudad de Fiambalá una Audiencia Informativa y Encuentro Participativo Comunitario, que se desarrollará en las instalaciones del Club Racing, con el objetivo de brindar información detallada sobre obras y proyectos previstos para la zona, además de generar un espacio de intercambio con la comunidad.

La jornada iniciará a partir de las 8 horas con el proceso de acreditaciones, mientras que a las 9:30 se realizará el acto de apertura, que incluirá la proyección de un video institucional. En ese marco, el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, ofrecerá las palabras de bienvenida, seguido por la intervención del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella.

Posteriormente, a las 10 horas, se presentará el marco formal de la audiencia, a cargo de Alexis Burgos, dando paso al inicio de las exposiciones de los distintos organismos provinciales. En primer término, el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas expondrá sobre el Fideicomiso Minero y las obras a ejecutar en Fiambalá, entre las que se incluyen la Ruta Provincial N°34 en el tramo Chuquisaca-Antofagasta, las Termas, el Centro Sanitario de Palo Blanco y un Polideportivo.

A continuación, a las 10:40, será el turno del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, que abordará aspectos vinculados al ordenamiento territorial. Más tarde, a las 11:10, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente brindará detalles sobre las obras previstas, entre ellas el Azud de Aguas Negras, la ejecución de acueductos, el pozo de Punta del Agua y trabajos en Palo Blanco.

La agenda contempla, además, a partir de las 11:15, una instancia de participación comunitaria, destinada a que vecinos y representantes de instituciones locales puedan expresar inquietudes, realizar consultas y aportar miradas sobre los proyectos expuestos.

El cierre de la audiencia está previsto para las 12:30 horas, y estará a cargo de Alexis Burgos, en representación del Ministerio de Gobierno, concluyendo así una jornada orientada a fortalecer el diálogo, la transparencia y la participación ciudadana en torno a las políticas públicas que se impulsan en Fiambalá.