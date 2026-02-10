Reforma laboral: el Gobierno sacó el capítulo de Ganancias tras el pedido de gobernadores

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, dijo que el Gobierno nacional tiene un acuerdo con 44 senadores para tratar la reforma laboral en el Senado este miércoles, tras un «acuerdo» de «28 modificaciones» con distintos espacios políticos.

Asimismo, la ex ministra de Seguridad de la Nación anunció que sacó el capítulo de Ganancias de la reforma laboral que se tratará mañana en el Senado, que bajaba de 34% a 31% la alícuota del impuesto a las ganancias para las sociedades, el más resistido por los gobernadores aliados del Gobierno. La Libertad Avanza prefirió eliminar directamente este capítulo.

«Vamos a postergar el tratamiento de Ganancias hasta construir un programa de reforma fiscal e integral que tome a los tres niveles (nación, provincia y municipios)», indicó Bullrich en el salón de la conferencia.

La posición de las provincias se terminó de aceptar esta mañana durante una reunión de la mesa política en la que entre otros participaron el ministro de Economía y los encargados de negociar la ley, Diego Santilli y Patricia Bullrich.

El ministro del Interior y la senadora terminaron siendo internamente los ganadores, aunque a nivel general se impuso la postura de los gobernadores que no aceptaban el capítulo de Ganancias. La decisión de retirarlo confirma que el oficialismo no tenía los votos para sacar la ley sin cambios.

En la conferencia de prensa, Bullrich expresó: «Hemos logrado un acuerdo para tratar mañana la primera ley laboral en democracia, que será un cambio estratégico en las relaciones laborales en la Argentina»

«La reforma tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con muchas horas de trabajo de todos los bloques pertenecientes que conformamos 44 senadores de la Nación. Tiene 28 modificaciones consensuadas y un dictamen después de meses de trabajo», añadió la referente libertaria.

Por otro lado, la senadora nombró los puntos más importante del proyecto del Gobierno: «Esta reforma quiere terminar con la industria del juicio, que tenga cuando tenga que haber, cuando hay injusticias. Hemos armado un sistema claro de actualización de créditos laborales. Ahora es el IPC, más 3 % mensual. Tenemos el fondo de asistencia laboral (FAL). Delimitamos claramente cuáles son los beneficios sociales de un trabajador».

La sesión está convocada para este miércoles, en un escenario más ameno para el Gobierno del presidente, Javier Milei, tras la negociación con los bloques aliados que reclamaban la eliminación del capítulo de Ganancias.