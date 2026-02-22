Reforma laboral: Bullrich redobla la ofensiva y desafía al kirchnerismo antes del debate en el Senado

En un clima político en ascenso, la senadora y titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, lanzó duras críticas contra el kirchnerismo luego de la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y en la antesala de su tratamiento en el Senado. La legisladora oficialista utilizó sus redes sociales para exigir a la oposición que no "joda más" y permita el avance de las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

"La Argentina tiene que crecer y ustedes dejar de querer voltear gobiernos", sentenció Bullrich en un mensaje que elevó la temperatura política de cara al debate previsto en la Cámara Alta el próximo viernes. La ex ministra de Seguridad cuestionó la "moral" de Unión por la Patria, al recordar que el espacio tuvo décadas para resolver los problemas estructurales del país y que, a su juicio, "dejaron un desastre". En esa línea, reforzó su postura con una frase que sintetiza su posicionamiento político actual: "No jodan más".

Una reforma que, según el oficialismo, cambia el modelo sindical

Bullrich sostuvo que la reforma laboral aprobada en el Congreso "cambia de cuajo el modelo sindical argentino", y defendió con énfasis la estrategia de negociación desplegada por el oficialismo en un Parlamento donde no cuenta con mayoría propia. En ese contexto, explicó que el Gobierno debió construir acuerdos "renglón por renglón" ante una composición adversa en ambas cámaras.

La senadora detalló con precisión la correlación de fuerzas que enfrenta el oficialismo en la Cámara Alta:

El bloque cuenta con 21 senadores.

Se necesitan 37 votos como mínimo para aprobar iniciativas.

El oficialismo logró reunir entre 42 y 44 votos, "mucho más de lo necesario".

"Cuando tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37, la democracia requiere discutir cada punto. Nosotros conseguimos 42 o 44 votos, mucho más de lo necesario", afirmó.

En su diagnóstico político, 2024 fue "un año muy difícil" debido a la "bajísima gobernabilidad en las cámaras", lo que obligó a priorizar el diálogo con bloques aliados. Bullrich trazó incluso un contraste personal entre su etapa anterior y su rol actual: "Venía del Ministerio de Seguridad, que es un lugar de acción, y pasé a un ámbito donde la conversación y la búsqueda de consensos llevan muchas horas de trabajo conjunto", señaló, subrayando el cambio de dinámica institucional.

El artículo sobre licencias médicas y la revisión en Diputados

Uno de los puntos sensibles del debate fue el artículo que modificaba el pago salarial durante licencias por enfermedad o lesión. Según explicó Bullrich, ese apartado fue retirado tras la revisión en la Cámara para evitar que se trabara la sanción definitiva del proyecto.

"Quizás la redacción no se comprendió bien y generó problemas. La Cámara revisora decidió sacarlo y nosotros aceptamos", indicó. No obstante, aclaró que el texto final mantiene un enfoque firme sobre el control de certificados médicos y la reducción del denominado "ausentismo falso".

Entre los objetivos señalados por la legisladora se destacan:

Reforzar los controles sobre certificados médicos.

Otorgar mayor certeza en el régimen de licencias.

Reducir la denominada "industria del certificado trucho".

"Pusimos mucha certeza sobre las licencias médicas para bajar la industria del certificado trucho", sostuvo, marcando una línea clara en la narrativa oficialista respecto de los cambios introducidos.

Cruces con la oposición y advertencias políticas

La tensión también se trasladó al plano discursivo con el jefe del bloque justicialista, Germán Martínez, quien anticipó que la norma podría ser derogada si el peronismo regresa al poder. Frente a esa advertencia, Bullrich respondió con dureza: "Siempre quieren generar incertidumbre, como cuando hablan del helicóptero. Basta de golpistas".

El intercambio refleja el nivel de confrontación que rodea al proyecto, en un escenario donde el oficialismo apuesta a consolidar una mayoría circunstancial que le permita avanzar con reformas estructurales.

Seguridad y agenda legislativa antes del 1° de marzo

Consultada sobre la encomienda explosiva enviada a la escuela de Gendarmería, Bullrich indicó que, según la información transmitida por el Ministerio de Seguridad, "no parece ligado a lo que sucedió estos días", aunque aclaró que la investigación continúa. El señalamiento introduce un elemento adicional en una semana marcada por debates parlamentarios intensos.

Finalmente, la senadora confirmó que el oficialismo prevé avanzar en las próximas sesiones con una agenda cargada que incluye:

La reforma laboral.

El régimen penal juvenil.

Otros proyectos clave antes del 1° de marzo.

Ese día, el presidente Javier Milei inaugurará el período ordinario de sesiones. "Tenemos una semana movida, con varias sesiones fuertes y después el discurso del Presidente", concluyó Bullrich.