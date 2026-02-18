Reforma laboral: el oficialismo busca dictamen hoy para poder sesionar mañana jueves

La Cámara de Diputados de la Nación se encamina a una jornada definitoria. El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una estrategia de máxima celeridad para avanzar con la Reforma Laboral, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado pero que ha ingresado en una fase de modificaciones críticas en la Cámara Baja. El cronograma oficialista es ambicioso: el plenario de comisiones está previsto para hoy a las 14:00 horas, con la firme intención de obtener dictamen y llamar a sesión especial para el día de mañana, jueves.

El objetivo político detrás de esta urgencia es claro: la administración de Javier Milei pretende que la iniciativa sea sancionada definitivamente antes del 1 de marzo. Esta fecha es clave, ya que marca la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso, donde el Presidente brindará su exposición ante la Asamblea Legislativa.

La viabilidad del proyecto dependió, en las últimas horas, de la capacidad de ceder ante la presión de los bloques aliados y dialoguistas. En un movimiento táctico realizado durante el mediodía del martes, el oficialismo decidió quitar el artículo 44, referido al régimen de licencias por enfermedad. Este punto representaba uno de los mayores focos de conflicto y su eliminación fue la condición necesaria para destrabar el debate en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

Estas comisiones están lideradas por figuras centrales del espacio libertario: Lisandro Almirón y Alberto "Bertie" Benegas Lynch. La decisión de retirar el artículo de las licencias médicas se tomó tras la insistencia de los sectores que el Gobierno necesita para asegurar el quórum y la votación, a pesar de que inicialmente la postura de la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, era de una intransigencia total, llegando a afirmar: "La ley ya está, es esta".

Negociaciones en la Quinta de Olivos

El diseño de la estrategia parlamentaria actual se terminó de pulir este martes, aunque el cimiento se estableció el lunes en una reunión de alto nivel en la Quinta de Olivos. Allí, el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich diagramaron los pasos a seguir. A pesar de los encuentros previos entre legisladores libertarios de ambas cámaras, la intervención directa del Ejecutivo fue fundamental para ordenar las filas y aceptar cambios que, en principio, no estaban en los planes.

El PRO, liderado por Cristian Ritondo, ha sido el actor principal en esta puja. Como principal aliado de los libertarios, Ritondo no ocultó su disconformidad con el manejo que tuvo el Senado respecto al dictamen original. El legislador advirtió que aún quedan reclamos pendientes en la agenda de cambios:

Billeteras virtuales y bancos digitales: El PRO exige que estos medios puedan percibir sueldos, bajo la premisa de que "tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata".

Autonomía financiera: La postura defiende que el sueldo no pertenece al Estado ni a la empresa, sino al trabajador, quien debe decidir dónde gestionarlo.

Las propuestas de los bloques regionales

Más allá del PRO, otros espacios como Provincias Unidas, encabezado por Gisela Scaglia, están trabajando activamente en alternativas para el sensible capítulo de las indemnizaciones. El foco de este sector está puesto en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio destinado a financiar las indemnizaciones por despido.

La integración propuesta para el FAL se desglosa técnicamente de la siguiente manera:

Recursos vinculados a la ANSES: Un total del 3,5%.

Aporte de grandes empresas: Representaría el 1%.

Aporte de PYMES: Representaría el 2,5%.

Por otro lado, legisladores de provincias con fuerte perfil productivo, específicamente Córdoba y Santa Fe, están impulsando el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Este esquema está diseñado para atraer tanto a empresas nacionales como extranjeras, con la condición estricta de que los beneficiarios no posean antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales pendientes.

El regreso al Senado

Dado que Diputados se encamina a sancionar el proyecto con modificaciones, el texto deberá regresar obligatoriamente al Senado. El reglamento del Cuerpo es estricto en sus tiempos, lo que obliga a una coordinación precisa.

La senadora Patricia Bullrich ya ha trazado la hoja de ruta para la Cámara Alta:

Recepción del proyecto: Este viernes.

Tratamiento en el recinto: El viernes 27 de febrero, cumpliendo con los siete días que exige el reglamento tras el ingreso del texto modificado.

Este cronograma deja al Gobierno en el umbral de su meta, buscando cerrar febrero con una de sus reformas estructurales más ambiciosas aprobada, en medio de un clima de constante negociación y reajuste con las fuerzas de la oposición dialoguista.