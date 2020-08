Regirá un nuevo protocolo para ingresar a Catamarca

Ayer, el COE provincial anunció el nuevo protocolo que se implementará para el ingreso de personas a Catamarca, que comenzará a regir a las 00.00 horas del próximo lunes 10 de agosto.

A partir de la puesta en práctica de esta nueva metodología, todos aquellos que deseen ingresar a Catamarca, ya sea por vía terrestre o aérea, deberán registrarse y solicitar autorización en el portal del Sistema de Control de Ingresos a la provincia de Catamarca (ingreso.catamarca.gob.ar), además de contar con los demás permisos y documentación requerida para circular según corresponda a su caso particular.

Estos documentos serán solicitados en los puestos camineros custodiados por organismos dependientes de los ministerios de Seguridad y de Salud.

Desde el COE remarcaron que la solicitud de ingreso a la provincia deberá realizarse 48 horas antes de la fecha prevista para ingresar, y que la autorización por el sistema puede demorar 24 horas desde que se presentó la solicitud.

Asimismo, el protocolo de ingresos a Catamarca establece modalidades de control y seguimiento de acuerdo a distintos casos previstos. Estarán contempladas cuestiones laborales, personales, humanitarias y de salud, entre otras. En algunos de ellos, además de solicitar la autorización en el portal del Sistema de Control de Ingresos y de contar con demás permisos y autorizaciones según corresponda, deberán presentar certificado emitido por el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), que acredite que en las últimas 48 horas se realizó un test PCR en el cual no se detectó COVID-19.



Ingreso de particulares

? Residentes de la provincia que provengan de otras jurisdicciones deberán cumplir con el aislamiento sanitario preventivo y obligatorio de catorce días. El COE Salud evaluará la necesidad de realizar el test de PCR mientras dure el aislamiento.

? Repatriados del exterior deben cumplir con el aislamiento sanitario preventivo y obligatorio de catorce días en el alojamiento del Hospital Dr. Carlos Malbrán. Las autoridades sanitarias determinarán el momento de realizar las pruebas que estime necesarias.

? Particulares que ingresen por cuestiones laborales y permanezcan más de 72 horas en el territorio deberán contar con test PCR negativo certificado por el SISA en las últimas 48 horas y cumplir con el aislamiento sanitario preventivo y obligatorio de catorce días.

? Quienes presten servicios esenciales que permanezcan en Catamarca menos de 72 horas deberán presentarse con test PCR negativo certificado por el SISA de menos de 48 horas previas.

? Personas en tránsito tienen prohibido descender del vehículo en cualquier población urbana o rural del territorio provincial.



Transportes de cargas

El COE dispuso en distintos puntos de la provincia la instalación de Nodos de Gestión de Camiones y Cargas que deben contar obligatoriamente con Operación Sanitaria y Registro; y con Zona de Descanso.

Pueden funcionar allí operaciones de carga y descarga; y contar con Operación Burbuja que consiste en la acción de acompañamiento por personal de Seguridad mientras realiza la distribución.

? A todos los transportistas que lleguen a alguno de los Nodos de Gestión de Camiones y Cargas se les realizarán controles sanitarios de temperatura, signos y síntomas de acuerdo a un listado de chequeo, test de olfato y registro de trazabilidad, más otros requerimientos según disponga cada Nodo.

? A los transportistas con domicilio en Catamarca y que viajan fuera de la provincia se realizará el test PCR, debiendo esperar el resultado antes de ir a su casa o domicilio declarado en el portal del Sistema de Control de Ingresos. El procedimiento rutinario de testeos se realizará cada 10 días.

? A los transportistas que entran por menos de 24 horas se les exigirá el total cumplimiento de las medidas de bioseguridad al descargar, según lo que cada Nodo de Gestión de Camiones y Cargas disponga. Si fuera necesario, para el descanso e higiene de los transportistas no catamarqueños se hará uso de las instalaciones de los Nodos. Si deben pernoctar, también podrán hacerlo allí.

A su vez, el protocolo establece que ante la presencia de síntomas y/o si el resultado del test fuera positivo según el caso, el transportista permanecerá en su camión y se llamará al SAME para su traslado.

También determina que todos los transportistas, cualquiera sea su categoría y/o situación, que ingresen a la ciudad de San Fernando del Valle, deberán dirigirse al nodo ubicado en el área industrial de El Pantanillo, excepto aquellos que tengan como destino final el Mercado de Abasto.



Ingreso vía aérea

El horario de ingreso a la provincia por esta vía, para todo pasajero y tripulante de vuelos privados, se estableció de 07:00 a 23:00. Todos deberán llenar la “Declaración Jurada de Pasajeros a la Provincia de Catamarca” del Ministerio de Salud y la tripulación no estará habilitada a desplazarse hacia la ciudad ni alrededores.

En caso de que personal proveniente del vuelo deba desplazarse hacia San Fernando del Valle de Catamarca o hacia cualquier otra localidad de la provincia, deberán ajustarse a lo determinado en los respectivos protocolos emitidos por el COE Catamarca.

Los requisitos para ingresar por esta vía son los mismos que rigen para los ingresos vía terrestre descriptas previamente.

En tanto que aquellas personas en tránsito tienen prohibido descender del avión en cualquier aeropuerto del territorio provincial. Deben evitar el contacto físico y si por cualquier razón deben hacer cambio de vuelo o escala, deben permanecer en el aeropuerto.

Para más información, los interesados podrán dirigirse a los portales oficiales ingreso.catamarca.gob.ar, coronavirus-dengue.catamarca.gob.ar y portal.catamarca.gob.ar.