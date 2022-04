Renovación en el SOEM: comenzaron las elecciones en el gremio

Tras la polémica, hoy los empleados municipales eligen nuevas autoridades en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Los comicios dieron inicio a las 8 y está previsto que culminen a las18 horas.

Los afiliados eligen entre Luis Álamo, quien forma parte del sector del actual secretario general, Walter Arévalo, y Pedro Garnica que busca llegar a la conducción a través de la “Agrupación 11 de Mayo”.

Para los comicios se han dispuesto 11 urnas que estarán en la sede del SOEM, donde habrá un fiscal general por cada lista y 11 fiscales de cada sector. Están habilitados para votar 2.147 afiliados. Se definió también un protocolo sanitario para evitar la aglomeración de votantes en el interior del gremio.

El acto electoral tendrá una importante participación de los municipales y llega luego de una marcada interna en el gremio.

La intervención de una lista opositora al oficialismo, se logró luego de medidas judiciales que llegaron a la instancia del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es donde se firmó un acta acuerdo en la que se dejó oficializada la lista del sector de Garnica, que en un primer momento fue separada de la elección por parte de la Junta Electoral, por no cumplir aparentemente con algunos requisitos.

Arévalo se supo manifestar en contra indicando, mediante posteo en sus redes sociales que "hoy la Junta tomó su decisión y me parece lo correcto. La mía fue no aceptar este atropelló institucional por parte del Ministerio de Trabajo. Creí haber vivido lo peor cuando me detuvieron cinco días con una causa armada por los políticos. Hoy la violencia institucional superó con creces esa situación,con está imposición política. Ya vivimos estos atropellos, hoy nos salvamos de no formar la lista de desaparecidos".