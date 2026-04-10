Rosales Matienzo será postulado como Fiscal de Estado y Educación se unifica con Trabajo

La decisión oficial redefine funciones en dos áreas sensibles de la administración pública: la conducción jurídica del Estado y la planificación educativa vinculada al mundo laboral, al tiempo que dispone el desembarco del actual Fiscal de Estado, Marcos Denett, en el staff directivo de YMAD.

El Gobierno de la provincia informó que el doctor Nicolás Rosales Matienzo será postulado como nuevo Fiscal de Estado, en una de las modificaciones más relevantes dentro del actual esquema del gabinete. De acuerdo con lo comunicado, sus pliegos serán enviados a la Cámara de Senadores para su aprobación parlamentaria, paso institucional necesario para avanzar con su designación formal al frente del organismo encargado de la representación jurídica del Estado provincial.

La postulación de Rosales Matienzo se sostiene en su "probada carrera en el ámbito jurídico", un aspecto destacado dentro del anuncio oficial y que funciona como uno de los fundamentos centrales para su nominación. Este movimiento implica, de manera directa, su salida del Ministerio de Educación, cartera que encabezaba hasta el momento y desde la cual pasará a otra función clave dentro de la estructura estatal.

Educación y Trabajo unificados

La salida de Rosales Matienzo de Educación abre paso a una de las transformaciones estructurales más significativas del anuncio: la unificación del Ministerio de Educación con el Ministerio de Trabajo, Recursos Humanos y Planificación. Según se informó, esta nueva etapa no solo supone la integración formal de ambas áreas, sino también un proceso interno en el que algunas de las dependencias y áreas de ambos ministerios serán rediseñadas.

Entre los puntos centrales de la medida, el Gobierno señaló que el objetivo de la unificación es acorde al ordenamiento del sistema educativo con una visión plenamente enfocada en el nuevo mundo del trabajo. Ese eje conceptual coloca a la reforma en una lógica de articulación entre formación, planificación de recursos humanos y demandas emergentes del mercado laboral, bajo una misma conducción ministerial.

El nuevo destino de Marcos Denett

En paralelo a la postulación del nuevo Fiscal de Estado, el anuncio también confirmó el futuro institucional del actual titular del área. Marcos Denett pasará a formar parte del staff directivo de la empresa minera YMAD, en otro de los movimientos destacados dentro de la reestructuración del gabinete.

La decisión lo ubica en una empresa estratégica, vinculada al desarrollo minero, y forma parte de una reorganización más amplia que combina cambios en la representación legal del Estado, reformas ministeriales y reposicionamiento de funcionarios en áreas clave.

Un gabinete en etapa de rediseño

La serie de modificaciones comunicadas por el Gobierno provincial exhibe una etapa de rediseño funcional del gabinete, con especial énfasis en la articulación entre educación, planificación y empleo, además de una renovación en la conducción de la Fiscalía de Estado.

La postulación de Rosales Matienzo, la fusión ministerial y el traslado de Denett a YMAD configuran un esquema orientado a reordenar áreas estratégicas y redefinir perfiles de gestión, bajo una lógica de integración institucional.

Con el envío de los pliegos al Senado como próximo paso, la provincia abre una nueva fase administrativa en la que la reorganización del sistema educativo y su vínculo con el trabajo aparecen como uno de los ejes prioritarios del rediseño gubernamental.