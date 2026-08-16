Saadi llevó el gabinete a Villa Cubas y acordó con los vecinos un plan de trabajo

El intendente de la Capital, Saadi, visitó las instalaciones del Centro Vecinal "Comunidad y Progreso", en el barrio Villa Cubas, donde mantuvo un encuentro con residentes del sector para abordar las principales necesidades de la comunidad y avanzar en un plan de trabajo conjunto.

La reunión tuvo como eje el contacto directo entre las autoridades municipales y los vecinos, con el objetivo de identificar las problemáticas prioritarias del barrio y establecer acciones vinculadas con distintas áreas de la gestión comunal.

Entre los temas planteados durante el encuentro se destacó la necesidad de avanzar en la extensión de la red de gas natural, mejorar el alumbrado público, poner en valor la plaza y fortalecer las actividades comunitarias.

La reunión permitió, de esta manera, que las demandas fueran planteadas directamente ante el intendente y los funcionarios que integran su equipo de gobierno, con la intención de consensuar acciones y establecer respuestas concretas para el sector.

El gabinete municipal, presente en el barrio

Durante la visita, Saadi estuvo acompañado por integrantes de su equipo de gobierno y autoridades vinculadas con las distintas áreas que tendrán participación en las respuestas planteadas por los vecinos.

Entre los funcionarios presentes estuvieron Nicolás Acuña, secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Martín Barrionuevo, secretario de Servicios Ciudadanos, Mariela Romero, secretaria de Protección Ciudadana, Daiana Cippitelli, concejala de los circuitos 1 y 2 y otras autoridades municipales.

La presencia del gabinete permitió abordar las inquietudes desde diferentes áreas y relevar en el propio territorio las necesidades planteadas durante la reunión.

El encuentro también permitió establecer una metodología de seguimiento de las acciones. En este sentido, Saadi señaló que las medidas que se resuelvan serán notificadas para que el centro vecinal pueda transmitir la información a las familias del barrio.

"El que realmente sabe qué necesita el barrio es quien vive allí". urante el encuentro, el intendente destacó la importancia de sostener un contacto mano a mano con los vecinos y remarcó que las visitas a los barrios permiten conocer directamente las necesidades existentes.

"Quiero agradecerles por venir; a mí me gusta estar en el territorio, conversar con los vecinos y que sean ustedes mismos quienes planteen los reclamos y las sugerencias", expresó Saadi.

El jefe comunal sostuvo que esta modalidad constituye una de las mejores formas de abordar los problemas, porque permite que quienes viven diariamente en un determinado sector sean quienes planteen cuáles son sus prioridades. "Creo que es la mejor forma de solucionar los problemas. Uno puede llegar con muchas ideas, pero el que realmente sabe qué necesita el barrio es quien vive allí", afirmó.

En esa línea, Saadi aseguró que el municipio irá informando cada acción que sea resuelta, de manera que el propio centro vecinal pueda transmitir esas novedades a las familias.

La modalidad planteada apunta a mantener un canal de comunicación con los residentes y a que las decisiones y acciones que se adopten tengan un seguimiento desde la comunidad.

Las demandas históricas de Villa Cubas

La presidenta del Centro Vecinal "Comunidad y Progreso", Natalí Agüero, valoró la apertura del encuentro y el compromiso asumido por las autoridades municipales.

Agüero explicó que durante la reunión los vecinos tuvieron la posibilidad de plantear las problemáticas prioritarias del barrio y destacó que el intendente, junto con su equipo, asumió el compromiso de trabajar sobre demandas que definió como históricas.

Entre ellas mencionó específicamente el gas natural, la iluminación y las obras públicas. "Tuvimos la oportunidad de plantear las problemáticas prioritarias que tiene el barrio, y el intendente junto a su equipo se comprometió a trabajar sobre demandas históricas como el gas natural, la iluminación y las obras públicas", expresó la presidenta del centro vecinal.

También manifestó su agradecimiento por la respuesta recibida y por la visita de las autoridades al espacio comunitario.

"Estamos muy agradecidas por la respuesta y porque las autoridades hayan visitado este espacio que tiene tanta historia vecinal; este es el camino para avanzar, entendiendo que los centros vecinales existen por y para los vecinos", sostuvo Agüero.

Intervenciones inmediatas en la plaza

Por su parte, el secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña, detalló algunas de las respuestas operativas inmediatas que están previstas para la zona.

El funcionario explicó que el gabinete municipal llegó al barrio con el objetivo de relevar cada una de las solicitudes realizadas por los vecinos y anticipó una intervención concreta en la plaza.

"Intervendremos la plaza la semana próxima", anunció Acuña. A esta acción se sumará el refuerzo de las tareas de poda y el despliegue de distintos operativos integrales destinados a atender necesidades relacionadas con la higiene urbana, el estado de las calles y la seguridad.

Las acciones previstas incluyen:

Intervención de la plaza la próxima semana .

. Refuerzo de las tareas de poda .

. Operativos integrales de higiene urbana .

. Trabajos de bacheo .

. Operativos vinculados con la seguridad .

. Relevamiento de las solicitudes planteadas por los vecinos.

Acuña también explicó por qué considera necesario complementar los canales habituales de atención municipal con la presencia directa de los funcionarios en los barrios.

"A través de canales como el 147 a veces se escapan detalles, por lo que es fundamental recorrer los barrios y escuchar de primera mano para dar respuestas efectivas", señaló.

El acompañamiento al Club Villa Cubas

Durante el encuentro, Saadi también informó que el municipio ya mantiene contacto con la comisión directiva del Club Villa Cubas, institución a la que acompañará para respaldar su participación en el próximo torneo regional.

El intendente incorporó así a la agenda del encuentro una dimensión vinculada con el acompañamiento institucional a una entidad del barrio. "También quiero contarles que ya estamos en contacto con la comisión directiva del Club Villa Cubas, institución a la que acompañaremos para respaldar su participación en el próximo torneo regional", manifestó.

La referencia al club se sumó a los temas relacionados con infraestructura, servicios y espacios comunitarios que fueron abordados durante la reunión.