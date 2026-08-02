Saadi reconoció a un empleado municipal por sus 41 años de servicio

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó un emotivo reconocimiento a Ricardo Guzmán, empleado municipal que culminó su trayectoria laboral luego de 41 años de servicio ininterrumpido en la administración comunal.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Nodo Tecnológico, donde el jefe comunal recibió al flamante jubilado con el objetivo de saludarlo personalmente y agradecerle por el compromiso, la dedicación y la responsabilidad demostrados durante más de cuatro décadas de trabajo. La reunión representó un momento de reconocimiento institucional hacia un trabajador que desarrolló toda una vida laboral al servicio del municipio y que, con el paso del tiempo, se convirtió en testigo de numerosas etapas de la administración capitalina.

Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria es que Ricardo Guzmán prestó funciones durante 13 administraciones, acompañando la gestión de los últimos 10 intendentes de la Capital, un dato que refleja la extensión de su carrera y la continuidad de su labor a lo largo de distintas gestiones municipales.

El valor de quienes sostienen la gestión pública

Durante el encuentro, el reconocimiento estuvo orientado a destacar el papel que desempeñan los trabajadores municipales dentro del funcionamiento cotidiano del Estado.

La reunión constituyó una oportunidad para poner en valor el esfuerzo de quienes, desde sus diferentes responsabilidades, representan pilares fundamentales de la gestión pública. En ese marco, Gustavo Saadi subrayó la importancia de que las instituciones reconozcan la trayectoria de aquellos agentes que hicieron de su trabajo diario una verdadera vocación de vida.

El intendente sostuvo que empleados como Ricardo Guzmán representan un ejemplo para las nuevas generaciones de trabajadores municipales por su compromiso, responsabilidad e idoneidad en el desempeño de sus funciones a lo largo de los años.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Durante la reunión, Ricardo Guzmán también compartió una reflexión sobre su extensa carrera y aprovechó la ocasión para dirigir un mensaje a quienes continuarán desempeñándose dentro del municipio.

El flamante jubilado expresó: "A quienes continúan en la tarea municipal, solo les deseo lo mejor. Siempre debe estar adelante el compromiso, la responsabilidad y la capacitación constante para cada tarea que uno realiza, porque en esa calificación está el reconocimiento posterior".

En sus palabras, destacó que la formación permanente y la responsabilidad constituyen aspectos esenciales para el desarrollo de cualquier tarea dentro de la administración pública. Asimismo, remarcó la importancia de que cada trabajador valore el rol que desempeña diariamente dentro del municipio.

"Cada empleado debe entender que es muy importante lo que hacemos, porque lo que no hacemos nosotros no lo hace nadie", expresó.

El reconocimiento a todas las tareas municipales

En su mensaje de despedida, Ricardo Guzmán también hizo especial referencia al valor de cada una de las funciones que integran la estructura municipal.

En ese sentido, sostuvo que todas las tareas cumplen un papel indispensable para el funcionamiento de la ciudad y destacó especialmente el trabajo desarrollado por distintos sectores.

Entre los ejemplos mencionados por el empleado municipal se encuentran:

El personal de limpieza , al que definió como fundamental para la salubridad de la ciudad.

, al que definió como fundamental para la salubridad de la ciudad. Las tareas administrativas , que forman parte del funcionamiento cotidiano del municipio.

, que forman parte del funcionamiento cotidiano del municipio. Las tareas técnicas, cuya labor también consideró esencial.

Finalmente, afirmó que todos los trabajadores deben sentirse importantes en la labor cotidiana que desempeñan, independientemente del área en la que desarrollen sus funciones.

Las palabras del intendente

Tras escuchar las reflexiones del homenajeado, el intendente Gustavo Saadi agradeció el mensaje compartido por Ricardo Guzmán y puso de relieve el significado de su extensa trayectoria dentro de la institución.

El jefe comunal manifestó que el recorrido laboral del flamante jubilado constituye un testimonio vivo del orgullo de servir a la comunidad catamarqueña.

Asimismo, señaló que el paso de Ricardo Guzmán por la Municipalidad deja una huella imborrable construida sobre la dedicación, la responsabilidad y una sólida ética de trabajo.

Para Saadi, esos valores representan una referencia permanente para quienes integran actualmente el equipo municipal y para las futuras generaciones de empleados públicos.

Durante el reconocimiento también le transmitió sus mejores deseos para la nueva etapa personal que comienza luego de finalizar su actividad laboral.